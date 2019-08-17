通學步道新校舍月底開學啟用 竹市新校園運動立典範

2019-08-17 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



國小將於月底開學，新竹市多項學校工程將在開學時啟用，其中載煕國小通學步道大幅改善學生上下學人車爭道情形，維護學童安全；民富國小學富樓重建及北棟校舍補強工程提供學童舒適安全的學習空間；關埔國小1期工程也將啟用，讓新生順利入學，也成市府推動新校園運動的典範。

載煕國小以往東大路、武陵西三路等校園周邊道路沒有人行道，尤其武陵西三路巷道狹小，學生上下學常有人車爭道情形，市府推動通學步道工程，進度也受家長關注，現工程大致完工，開學時學生即可使用，大幅改善學生上下學的安全。

市府指出，載熙國小通學步道工程包括拆除東大路及武陵西三路段的圍牆，改採穿透式學校圍籬、大量植栽及連結學校周邊通學步道網絡，規畫總長320公尺、寬2至4公尺的通學步道，提供學童一條安全的上下學通道。

校舍部分，民富國小東棟學富樓拆除重建工程、北棟補強工程都在暑期完工，市府指出，學富樓為4層樓共20間教室，還有地下室，設計以人為主，創造舒適、安全和友善的學習與生活空間，融合現有環境與設施，重新配置綠化空間，設計戶外草坡，為學生與居民提供舒適的美感綠活空間；北棟教室共有33間，因校舍耐震係數不足進行補強，讓師生8月底開學時能在安全的校舍中上課。