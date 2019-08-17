親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被柯P說在醫院陪病很大牌 黃國昌致歉：內疚、難過

白冰冰喪女22年 竟遭貴婦當面狠嗆「妳沒小孩」

通學步道新校舍月底開學啟用 竹市新校園運動立典範

2019-08-17 18:48聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

國小將於月底開學，新竹市多項學校工程將在開學時啟用，其中載煕國小通學步道大幅改善學生上下學人車爭道情形，維護學童安全；民富國小學富樓重建及北棟校舍補強工程提供學童舒適安全的學習空間；關埔國小1期工程也將啟用，讓新生順利入學，也成市府推動新校園運動的典範。

載煕國小以往東大路、武陵西三路等校園周邊道路沒有人行道，尤其武陵西三路巷道狹小，學生上下學常有人車爭道情形，市府推動通學步道工程，進度也受家長關注，現工程大致完工，開學時學生即可使用，大幅改善學生上下學的安全。

市府指出，載熙國小通學步道工程包括拆除東大路及武陵西三路段的圍牆，改採穿透式學校圍籬、大量植栽及連結學校周邊通學步道網絡，規畫總長320公尺、寬2至4公尺的通學步道，提供學童一條安全的上下學通道。

校舍部分，民富國小東棟學富樓拆除重建工程、北棟補強工程都在暑期完工，市府指出，學富樓為4層樓共20間教室，還有地下室，設計以人為主，創造舒適、安全和友善的學習與生活空間，融合現有環境與設施，重新配置綠化空間，設計戶外草坡，為學生與居民提供舒適的美感綠活空間；北棟教室共有33間，因校舍耐震係數不足進行補強，讓師生8月底開學時能在安全的校舍中上課。

市府指出，關埔國小建校分兩期工程，1期B區去年8月啟用，A區8月底啟用，108學年度新生可順利入學，共可提供20間教室、階梯教室、多功能教室及圖書教室等，校園採用低密度、開放的群落式建築，開闊的學習環境，期望學童在校園中處處能遊戲、學習，是市長林智堅上任後第1個開學的新建學校，也是推動新校園運動的典範，2期工程預計9月動工。

新竹市載熙國小通學步道大幅改善學童上下學安全。記者黃瑞典／攝影
新竹市載熙國小通學步道大幅改善學童上下學安全。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹市民富國小學富樓重建及北棟校舍補強工程暑期完工，8月底開學可提供學童舒適安全...
新竹市民富國小學富樓重建及北棟校舍補強工程暑期完工，8月底開學可提供學童舒適安全的學習空間。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹市載熙國小通學步道大幅改善學童上下學安全。記者黃瑞典／攝影
新竹市載熙國小通學步道大幅改善學童上下學安全。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹市載熙國小通學步道大幅改善學童上下學安全。記者黃瑞典／攝影
新竹市載熙國小通學步道大幅改善學童上下學安全。記者黃瑞典／攝影
分享

武陵人行道
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

竹東晚間住宅火警 30多隻浪浪遭到祝融之災

2019-08-17 16:22

中新地下道混凝土墜落 砸重女騎士頭部

2019-08-17 19:47

影／市集、音樂會、手作坊 編織藝術節登場

2019-08-17 19:35

開綠燈讓救護車通行不卡卡 桃市試辦智慧路口系統

2019-08-17 19:33

待用咖啡好有愛 桃園這里的「阿媽咖啡」募到千杯

2019-08-17 19:32

苗栗南庄慢城「小恬田」特色手作推動友善大地

2019-08-17 17:56

影╱創造就業機會 徐耀昌：任內招商引資超過8千億

2019-08-17 15:43

芎林鄉五華工業區 將增設污水處理廠及服務中心

2019-08-17 14:29

超嗨！桃園購物節開跑 200間特約店消費滿額抽汽車

2019-08-17 12:51

台大時期年輕照比林右昌驚人 吳思瑤：桃園盧廣仲

2019-08-17 12:27

來眷村挑戰奪寶解謎 中壢馬祖新村推出實境遊戲

2019-08-17 07:53

新竹動物園年底開放！蔡英文搶先逛 林智堅臉書直播

2019-08-16 23:42

桃園土地公民俗藝術節 今登場

2019-08-16 23:38

桃消防局設備升級 增4K電視牆 高科技輔助救災

2019-08-16 23:27

畫家里長王菁華 打造彩繪村

2019-08-16 23:08

影／歌曲紅薔薇是他作詞 詹冰物件捐贈展登場

2019-08-16 21:30

影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場

2019-08-16 19:48

女力崛起 苗縣舉辦女性村里長性別意識培力

2019-08-16 19:48

普渡也能行善 八德三元宮發7百份物資45萬多元助弱勢

2019-08-16 17:13

竹縣竹北稻米達人出爐 兄弟檔包下第一、三名

2019-08-16 15:53

20公尺樂高忍者村台茂登場 免費變身忍者闖關拿禮物

2019-08-16 15:21

新竹動物園年底開放 蔡總統搶先參觀河馬新家

2019-08-16 14:32

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

這位市長施政滿意度高年輕照曝光 網驚呼：歐巴

2019-08-16 23:54

高雄前鎮小港大雨 往來機場中山地下道一度積水

2019-08-17 10:06

影／被爆年輕照打趴男星 林右昌：給我3個月減重

2019-08-17 12:44

台大時期年輕照比林右昌驚人 吳思瑤：桃園盧廣仲

2019-08-17 12:27

注意！武嶺停車場重開放 合歡山莊前停車場封閉整修

2019-08-17 07:53

台中市區20日大停水 百貨飯店大賣場搶水大作戰

2019-08-17 08:21

台灣變東南亞？極端天氣已兵臨城下 台中農改場出招對抗

2019-08-16 21:26

竹東晚間住宅火警 30多隻浪浪遭到祝融之災

2019-08-17 16:22

高市路竹頂寮常遭海水倒灌 李四川冒雨視察要求速改善

2019-08-17 12:44

基隆八堵鐵橋煥然一新 重現天空藍美麗地標

2019-08-17 10:51

影／蔣萬安、洪孟楷濕身秀 新北泰山水球戰成眾人箭靶

2019-08-17 12:06

廣原小熊長胖1公斤 台東林管處：母熊棄養的可能性不高

2019-08-17 11:28

兩粒裝精裝版下營「A贏」文旦試水溫 只送不賣

2019-08-16 22:27

要說再見了！宜蘭童玩節明天閉幕 最後一天精彩全都上

2019-08-17 15:44

餐飲業「要昏倒」！台中2工程大停水 影響11.7萬戶

2019-08-16 23:01

超嗨！桃園購物節開跑 200間特約店消費滿額抽汽車

2019-08-17 12:51

礁溪櫻花馬徵選志工 給風衣給保險有早午餐與紀念品

2019-08-17 11:35

陳柏惟PO中分年輕照 網嘆：髮型毀了你啊！

2019-08-17 13:29

臻愛董事長月領4千塊學徒做起 打下婚宴飯店版圖

2019-08-17 08:56

北門遊客中心彩繪新妝 每天限量送100支冰棒至月底

2019-08-16 23:27

北市承德汽車商圈拆6處違建 業者反彈

2019-08-16 23:47

高手在民間 老農民土法煉鋼自培10餘種金針花

2019-08-17 10:50

台中鐵路高架 5地下道年底動工填平

2019-08-16 23:10

新北金山甘藷節千人焢地瓜 侯友宜：好甜地瓜不買可惜

2019-08-17 16:56

ㄚ爸在這裡！台東上百萌娃參加爬行賽 爸媽喊破喉

2019-08-17 16:22

清潔員：不要貼標籤「靠關係進來 還是得做事」

2019-08-16 23:10

新北投車站第二期工程完工開幕 迎回當年歷史記憶

2019-08-17 13:53

美麗景點豆腐岬 將變身宜蘭水上運動基地

2019-08-17 14:35

新竹動物園年底開放！蔡英文搶先逛 林智堅臉書直播

2019-08-16 23:42

考清潔隊 臨時員「可加分」惹議

2019-08-16 23:14

來眷村挑戰奪寶解謎 中壢馬祖新村推出實境遊戲

2019-08-17 07:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top