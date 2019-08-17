看棒球賽配啥最美味？鄭文燦向多國駐台大使推薦這一味

2019-08-17 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市大力推動棒球運動，並以屬地主義支持Lamigo桃猿隊運作，成功打響名號，市府秘書處昨也邀請美國、日本、歐洲、東南亞等23國家駐台大使、代表齊聚桃園將國際棒球場，參加「阿迷趴之英雄日」主題日，市長鄭文燦也換上球衣當地陪，還趁機向各國代表、大使推薦看球賽配吃滷味是絕佳選擇，英國在台辦事處代表唐凱琳也對滷味讚不絕口，直說好吃。

桃園國際棒球場昨天以「阿迷趴之英雄日」為主題，由Lamigo Monkeys桃猿隊對戰中信兄弟象隊，還出動五架F16戰機為球賽揭開序幕，總統蔡英文、市長鄭文燦到場看球，市府還大陣仗邀請23國家駐台大使、代表一起來看球，La new集團董事長劉保佑也出席陪同觀賽。

鄭文燦說，棒球是台灣最有代表性的運動，邀請代表、大使來觀賽，透過棒球讓台灣和其他國家有更多交流機會，不少大使、代表已經連續3年出席活動，百忙之中抽空來觀賽是難得的機會，以全方面認識台灣，他還說看球除了配爆米花、碳酸飲料，滷味也是很不錯的選擇。