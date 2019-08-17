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苗栗南庄慢城「小恬田」特色手作推動友善大地

2019-08-17 17:56聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣三義鄉、南庄鄉是國際慢城，位在南庄十三間老街的台灣小恬田十三間手作農坊，經營者是老家在嘉義的龔軒課與香港籍妻子Sarah，兩人為讓孩子更好成長環境，夫妻移居南庄，秉持「友善農耕、誠實不二」理念，推展友善大地產品。

龔軒課的妻子Sarah來自香港，喜愛旅行的她，來台旅遊時，認識現在的丈夫，兩人相識、相戀，去年9月落腳南庄。

店名取名「小恬田」，龔軒課說，象徵台灣是「恬靜美麗的田園」，多山、多水，物產豐富，傳達在這塊土地生活的人們，選擇在這塊土地生長的自然農作，持續人與自然共生和諧關係。

苗栗縣府工商發展處向經濟部爭取前瞻計畫補助辦理「十三創意街區漫慢遊計畫」，推動南庄特色老街觀光發展，小恬田是該計畫的國際慢城示範店之一。

店內規劃特色手作體驗，包括炒豆樂，遊客們回歸最樸實方式，炒出專屬於自己風味的咖啡，也傳達生活態度。野生愛玉融入台灣在地元素，將咖啡、茶葉、蜂蜜與蔗糖相互融合，研發愛玉產品，也讓遊客手作愛玉，體驗慢活樂趣。

此外，也推廣天然蜂蠟布，蜂蠟來自工蜂在蜂巢外分泌的蠟，將包覆蜂蠟的布緞，形成天然的保護層，可覆蓋在食物，做為天然保鮮封膜，響應減塑，讓使用者安心，也有友善耕作的生態茶葉、手工皂等。

來南庄的遊客們，在走訪十三間老街時，能放慢腳步，了解在地文化故事，加深對南庄的認同感。

苗栗縣南庄十三間老街的台灣小恬田十三間手作農坊，經營者是老家在嘉義的龔軒課與香港...
苗栗縣南庄十三間老街的台灣小恬田十三間手作農坊，經營者是老家在嘉義的龔軒課與香港籍妻子Sarah，帶著女兒移居南庄，秉持「友善農耕、誠實不二」理念，推展友善大地產品。記者劉星君／攝影
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推廣天然蜂蠟布，也讓民眾手作體驗。記者劉星君／攝影
推廣天然蜂蠟布，也讓民眾手作體驗。記者劉星君／攝影
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龔軒課（左一）規劃炒豆樂體驗，讓遊客們炒出專屬於自己風味的咖啡豆。圖／台灣小恬田...
龔軒課（左一）規劃炒豆樂體驗，讓遊客們炒出專屬於自己風味的咖啡豆。圖／台灣小恬田十三間手作農坊提供
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推廣手工天然蜂蠟布，也讓民眾手作體驗。圖／台灣小恬田十三間手作農坊提供
推廣手工天然蜂蠟布，也讓民眾手作體驗。圖／台灣小恬田十三間手作農坊提供
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苗栗縣南庄十三間老街的台灣小恬田十三間手作農坊，經營者是老家在嘉義的龔軒課與香港...
苗栗縣南庄十三間老街的台灣小恬田十三間手作農坊，經營者是老家在嘉義的龔軒課與香港籍妻子Sarah，帶著女兒移居南庄，秉持「友善農耕、誠實不二」理念，推展友善大地產品。記者劉星君／攝影
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龔軒課（中）帶領遊客體驗手作愛玉。圖／台灣小恬田十三間手作農坊提供
龔軒課（中）帶領遊客體驗手作愛玉。圖／台灣小恬田十三間手作農坊提供
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南庄老街
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