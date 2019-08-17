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影╱創造就業機會 徐耀昌：任內招商引資超過8千億

2019-08-17 15:43聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣政府與勞動部勞動力發展署今舉辦2019苗栗地區徵才暨職訓嘉年華。提升苗栗就業率，創造就業機會，苗栗縣長徐耀昌今說，他任內4年半，加起來有超過8千億的招商引資，其中最大台積電封裝測試廠設在竹南科學園區；力晶半導體12寸晶圓廠，設在銅鑼科學園區。除高科技產業外，未來將全力發展觀光休閒，打造苗栗為觀光王國。

苗栗縣長徐耀昌說，力晶半導體投資2800億在銅鑼科學園區。首都客運在苗栗縣銅鑼鄉的中平投資10幾億的電動巴士的製造廠。未來還有很多企業來苗栗投資，也有高科技公司陸續在苗栗縣擴廠。徐耀昌說，群聯的二廠已完工生產，也繼續設置擴建三廠，到今天為止，他4年半的任內期間，積極招商引資超過8千億以上。

苗縣未來積極發展觀光，徐耀昌說，苗栗苑裡、泰安、南庄，未來也有觀光飯店投資進駐。朝向觀光、休閒帶動地方產業升級，苗栗有好山好水，三義的舊山線鐵道自行車亮點計畫，還有其他鄉鎮的特色景點，客家文學花園、世界第二口的油井在公館出磺坑等，打造觀光王國，將每個鄉鎮的特色啟動，一起繁榮地方。

縣府指出，為提升苗縣就業率，積極透過招商引資政策，成立招商辦公室，提供相關工商服務，協助有意願投資廠商盡速完成設廠，帶動縣內經濟提升，讓更多北漂或南漂的勞工及青年回鄉工作，降低失業率，也能就近照顧家人，達到幸福山城的施政願景。

縣府工商發展處指出，高科技產業投資設廠帶動就業機會，除了高科技公司外，也有在地的傳統產業擴廠等，需才孔急。

苗栗縣長徐耀昌（左二）今出席2019苗栗地區徵才暨職訓嘉年華。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌（左二）今出席2019苗栗地區徵才暨職訓嘉年華。記者劉星君／攝影
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苗栗縣長徐耀昌（左）今說，他任內4年半期間，加起來有超過8千億的招商引資，右為立...
苗栗縣長徐耀昌（左）今說，他任內4年半期間，加起來有超過8千億的招商引資，右為立委徐志榮。記者劉星君／攝影
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苗栗縣長徐耀昌（左二）今說，他任內4年半期間，加起來有超過8千億的招商引資。記者...
苗栗縣長徐耀昌（左二）今說，他任內4年半期間，加起來有超過8千億的招商引資。記者劉星君／攝影
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苗栗縣徐耀昌半導體
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