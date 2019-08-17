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芎林鄉五華工業區 將增設污水處理廠及服務中心

2019-08-17 14:29聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為改善工業廢水排放及汙染問題，新竹縣政府辦理「芎林鄉五華工業區設置編定申請變更計畫」，將進行污水處理廠及服務中心等公共設施工程，13日縣務會議已通過辦理墊付用地取得經費約1.2億元，並送請議會審議，相關工程預計2021年12月底完工。

新竹縣長楊文科表示，芎林鄉五華工業區面積約39公頃，於1977年編定為工業區，編定已逾40年，因公設不足，縣府產發處積極向工業局爭取前瞻計畫補助，辦理「芎林鄉五華工業區設置編定申請變更計畫」，建設污水處理廠及服務中心等公共設施。

此計畫需地面積共約5000平方公尺，目前已獲經濟部工業局補助約2億3907萬元，縣配合款5249萬元，因用地取得總經費約1.2億元，非屬中央補助範疇，已於13日縣務會議上通過辦理墊付，送請議會審議，待用地取得預算通過後，將盡速進行後續增設污水處理廠、服務中心等公共設施工程作業，以改善工業廢水排放及汙染問題。

產發處長陳偉志也表示，針對頭前溪沿岸工廠廢水排放改善問題，環保局已加強稽查2005年2月25日前，登記位於水質水量保護區涉及自來水法第11條規定的工廠共5家，並積極輔導其進行轉型以減低對保護區環境之衝擊。

另外，依據農委會2017年全國農地資源盤查作業所提供的調查資料，及經濟部工業局的經費補助，辦理新竹縣未登記工廠清查作業，預計11月30日前完成清查工作，將可確實掌握縣內未登記工廠資訊，以利後續納管及輔導。

為改善工業廢水排放及汙染問題，新竹縣政府辦理「芎林鄉五華工業區設置編定申請變更計...
為改善工業廢水排放及汙染問題，新竹縣政府辦理「芎林鄉五華工業區設置編定申請變更計畫」，將進行污水處理廠及服務中心等公共設施工程。圖／新竹縣政府提供
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新竹污水
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