超嗨！桃園購物節開跑 200間特約店消費滿額抽汽車

2019-08-17 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



首屆台中購物節推出最大獎千萬豪宅，成功創造話題，桃園市政府則從8月起至11月10日推出2019桃園購物節，在200間特約店家消費，只要滿額300元也可抽獎，獎品總額達百萬元，最大獎是Luxgen桃智捷所贊助的S3汽車，為刺激買氣，經發局昨起一連2天在藝文廣場辦桃園購物節啤酒主題活動，今晚7點半準備300瓶啤酒免費大放送，歡迎民眾一起嗨翻周末夜。

桃園購物節行之有年，今年從8月1日至11月10日推出「好禮狂享曲-消費滿額抽汽車」活動，只要民眾到特約店家消費滿300元，就可獲得1張抽獎券，上網登錄即可參與抽獎，今年獎品總價值超過150萬元，包含電視、果汁機、餐券，最大獎是一輛Luxgen桃智捷S3汽車。

除了滿額抽獎，市府今年也與桃園藝文特區商圈發展協會合作，8月份在商圈合作店家消費，有機會拿到30元折抵券、嘗鮮兌換券以及啤酒兌換券等，共有50家業者熱情響應，桃園購物節今年更在藝文展演中心旁中正路及南平路交叉路口設置了大型的啤酒牆，歡迎拍照打卡。

市府經發局昨天起一連2天晚上也在桃園藝文廣場舉辦「啤酒‧狂歡一杯子」主題活動，現場規畫六大特色展區，包括精釀啤酒、藝文商圈、酒菜饗食、特色商品、樂玩休娛及政令宣導等，德意生技也供應限量的大麥啤酒及55街的花椒啤酒，讓民眾在消費之餘也能大口暢飲。

經發局長郭裕信說，「啤酒‧狂歡一杯子」主題活動設計多項趣味遊戲，有推酒杯、啤酒競飲等，現場參與民眾也有消費好康，單筆消費滿300元及累積消費滿1000元都能獲得精美好禮，為期2天活動於下午4點會發送早鳥福袋、晚上7點30分限量300瓶啤酒免費大放送，另有限量300份特色小禮，只要到活動臉書、IG按讚打卡並標記#喝啤酒狂歡，就有機會拿到。