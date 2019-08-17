親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

曾舞槍自拍嗆警 昔十大槍擊要犯之首薛球病逝台南

影／被爆年輕照打趴男星 林右昌：給我3個月減重

超嗨！桃園購物節開跑 200間特約店消費滿額抽汽車

2019-08-17 12:51聯合報 記者張裕珍╱即時報導

首屆台中購物節推出最大獎千萬豪宅，成功創造話題，桃園市政府則從8月起至11月10日推出2019桃園購物節，在200間特約店家消費，只要滿額300元也可抽獎，獎品總額達百萬元，最大獎是Luxgen桃智捷所贊助的S3汽車，為刺激買氣，經發局昨起一連2天在藝文廣場辦桃園購物節啤酒主題活動，今晚7點半準備300瓶啤酒免費大放送，歡迎民眾一起嗨翻周末夜。

桃園購物節行之有年，今年從8月1日至11月10日推出「好禮狂享曲-消費滿額抽汽車」活動，只要民眾到特約店家消費滿300元，就可獲得1張抽獎券，上網登錄即可參與抽獎，今年獎品總價值超過150萬元，包含電視、果汁機、餐券，最大獎是一輛Luxgen桃智捷S3汽車。

除了滿額抽獎，市府今年也與桃園藝文特區商圈發展協會合作，8月份在商圈合作店家消費，有機會拿到30元折抵券、嘗鮮兌換券以及啤酒兌換券等，共有50家業者熱情響應，桃園購物節今年更在藝文展演中心旁中正路及南平路交叉路口設置了大型的啤酒牆，歡迎拍照打卡。

市府經發局昨天起一連2天晚上也在桃園藝文廣場舉辦「啤酒‧狂歡一杯子」主題活動，現場規畫六大特色展區，包括精釀啤酒、藝文商圈、酒菜饗食、特色商品、樂玩休娛及政令宣導等，德意生技也供應限量的大麥啤酒及55街的花椒啤酒，讓民眾在消費之餘也能大口暢飲。

經發局長郭裕信說，「啤酒‧狂歡一杯子」主題活動設計多項趣味遊戲，有推酒杯、啤酒競飲等，現場參與民眾也有消費好康，單筆消費滿300元及累積消費滿1000元都能獲得精美好禮，為期2天活動於下午4點會發送早鳥福袋、晚上7點30分限量300瓶啤酒免費大放送，另有限量300份特色小禮，只要到活動臉書、IG按讚打卡並標記#喝啤酒狂歡，就有機會拿到。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市政府從8月起至11月10日推出2019桃園購物節，經發局昨起一連2天在藝文...
桃園市政府從8月起至11月10日推出2019桃園購物節，經發局昨起一連2天在藝文廣場辦桃園購物節啤酒主題活動，今晚7點半準備300瓶啤酒免費大放送，歡迎民眾一起嗨翻周末夜。圖／桃園市政府經濟發展局提供
分享
桃園市政府從8月起至11月10日推出2019桃園購物節，經發局昨起一連2天在藝文...
桃園市政府從8月起至11月10日推出2019桃園購物節，經發局昨起一連2天在藝文廣場辦桃園購物節啤酒主題活動，今晚7點半準備300瓶啤酒免費大放送，歡迎民眾一起嗨翻周末夜。圖／桃園市政府經濟發展局提供
分享
桃園市政府從8月起至11月10日推出2019桃園購物節，經發局昨起一連2天在藝文...
桃園市政府從8月起至11月10日推出2019桃園購物節，經發局昨起一連2天在藝文廣場辦桃園購物節啤酒主題活動，今晚7點半準備300瓶啤酒免費大放送，歡迎民眾一起嗨翻周末夜。圖／桃園市政府經濟發展局提供
分享

果汁福袋萬豪
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

台大時期年輕照比林右昌驚人 吳思瑤：桃園盧廣仲

2019-08-17 12:27

來眷村挑戰奪寶解謎 中壢馬祖新村推出實境遊戲

2019-08-17 07:53

新竹動物園年底開放！蔡英文搶先逛 林智堅臉書直播

2019-08-16 23:42

桃園土地公民俗藝術節 今登場

2019-08-16 23:38

桃消防局設備升級 增4K電視牆 高科技輔助救災

2019-08-16 23:27

畫家里長王菁華 打造彩繪村

2019-08-16 23:08

影／歌曲紅薔薇是他作詞 詹冰物件捐贈展登場

2019-08-16 21:30

影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場

2019-08-16 19:48

女力崛起 苗縣舉辦女性村里長性別意識培力

2019-08-16 19:48

普渡也能行善 八德三元宮發7百份物資45萬多元助弱勢

2019-08-16 17:13

竹縣竹北稻米達人出爐 兄弟檔包下第一、三名

2019-08-16 15:53

20公尺樂高忍者村台茂登場 免費變身忍者闖關拿禮物

2019-08-16 15:21

新竹動物園年底開放 蔡總統搶先參觀河馬新家

2019-08-16 14:32

地景藝術節／大湳遺址 期間限定考古

2019-08-16 14:17

中元慶典藝術節／創意神豬祈福 水燈篙遶境

2019-08-16 14:14

視察2千萬消防指揮救災硬體 鄭文燦直抓20公斤破壞剪

2019-08-16 12:27

苗124線又傳土石坍塌 雙向交通受阻

2019-08-16 11:20

竹科工安環保月 兒童劇黃金海底城8月23日開放索票

2019-08-16 09:40

桃園永安漁港星繽樂狂歡嘉年華 17日晚間花火派對登場

2019-08-16 09:29

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

這位市長施政滿意度高年輕照曝光 網驚呼：歐巴

2019-08-16 23:54

高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下

2019-08-16 14:45

蘇花改明年通車遊客多 宜蘭促銜接國5並增冬山交流道

2019-08-16 14:42

「Wecare高雄」申請罷韓遊行 高雄市警局准了

2019-08-16 17:44

注意！武嶺停車場重開放 合歡山莊前停車場封閉整修

2019-08-17 07:53

高雄前鎮小港大雨 往來機場中山地下道一度積水

2019-08-17 10:06

韓國瑜1天批10篇公文 侯友宜：新北市公文量很多

2019-08-16 16:50

影／被爆年輕照打趴男星 林右昌：給我3個月減重

2019-08-17 12:44

新竹動物園年底開放 蔡總統搶先參觀河馬新家

2019-08-16 14:32

野狼機車變Gogoro 她討拍照郵差超配合擺姿勢

2019-08-16 19:04

台中市區20日大停水 百貨飯店大賣場搶水大作戰

2019-08-17 08:21

台大時期年輕照比林右昌驚人 吳思瑤：桃園盧廣仲

2019-08-17 12:27

新北時力及立委參選人 批綠營議員涉貪

2019-08-16 17:00

台灣變東南亞？極端天氣已兵臨城下 台中農改場出招對抗

2019-08-16 21:26

里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩

2019-08-16 15:33

被指禁清潔隊員值勤穿制服進超商 北市府澄清

2019-08-16 16:04

清潔隊人員穿制服禁去超商？北市環保局公文遭質疑歧視

2019-08-16 19:25

影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場

2019-08-16 19:48

20公尺樂高忍者村台茂登場 免費變身忍者闖關拿禮物

2019-08-16 15:21

女力崛起 苗縣舉辦女性村里長性別意識培力

2019-08-16 19:48

兩粒裝精裝版下營「A贏」文旦試水溫 只送不賣

2019-08-16 22:27

台南國土計畫猶如豐富「鍋燒意麵」 民眾可參與提意見

2019-08-16 19:21

廣原小熊長胖1公斤 台東林管處：母熊棄養的可能性不高

2019-08-17 11:28

搶台南「文旦王」下營農會祭重金獎勵柚農

2019-08-16 19:47

台中市首輛迪士尼彩繪公車 週末快閃現身

2019-08-16 13:40

竹縣竹北稻米達人出爐 兄弟檔包下第一、三名

2019-08-16 15:53

餐飲業「要昏倒」！台中2工程大停水 影響11.7萬戶

2019-08-16 23:01

影／蔣萬安、洪孟楷濕身秀 新北泰山水球戰成眾人箭靶

2019-08-17 12:06

臻愛董事長月領4千塊學徒做起 打下婚宴飯店版圖

2019-08-17 08:56

廣達電與義大合體發展智慧醫療 林百里稱：緣分到了

2019-08-16 18:46

北市承德汽車商圈拆6處違建 業者反彈

2019-08-16 23:47

北門遊客中心彩繪新妝 每天限量送100支冰棒至月底

2019-08-16 23:27

高市路竹頂寮常遭海水倒灌 李四川冒雨視察要求速改善

2019-08-17 12:44

基隆八堵鐵橋煥然一新 重現天空藍美麗地標

2019-08-17 10:51

清潔員：不要貼標籤「靠關係進來 還是得做事」

2019-08-16 23:10

新竹動物園年底開放！蔡英文搶先逛 林智堅臉書直播

2019-08-16 23:42

義民廟抗中保台撐香港 政治苦行300里圓滿落幕

2019-08-16 17:40

滿滿迪士尼動畫 台中彩繪公車17日快閃

2019-08-16 17:47

普渡也能行善 八德三元宮發7百份物資45萬多元助弱勢

2019-08-16 17:13

高手在民間 老農民土法煉鋼自培10餘種金針花

2019-08-17 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top