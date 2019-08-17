來眷村挑戰奪寶解謎 中壢馬祖新村推出實境遊戲

2019-08-17 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市文化局利用馬祖新村完整保存的眷村建築地景，設計實境遊戲「那一年、我們的戰役」，盼讓民眾挑戰闖關解謎過程中，體會眷村的文化和生活。記者高宇震／攝影 分享 facebook

有「桃園將軍村」之稱的桃園市中壢馬祖新村，保存完整眷村生活文化和建築風情，桃園市文化局推出全台首款眷村對戰實境遊戲「那一年、我們的戰役」，昨邀玩家首次體驗，運用遊戲盒中的日記和地圖等線索，搭配手機和眷村地景，解謎尋寶的過程中還要搶攻地盤，讓玩家大呼刺激，8月23到25日還有9場體驗，歡迎民眾來挑戰。

中壢馬祖新村1956年由婦聯會為駐守馬祖外島官兵所建，因此命名「馬祖新村」，曾有幼兒園、福利社及理髮廳，生活圈自成一格，因時代變遷後居民陸續搬離，一度面臨拆遷，經桃園市文化局在2004年登陸為歷史建築，是桃園市第一個經由文化資產保存的眷村，並打造文創園區活化。

由於馬祖新村保留完整的眷村建築，桃園市文化局除透過文化部「國家文化記憶庫」計畫，數位化保存桃園眷村的資料，開放民眾使用，也運用這些資料設計出實境遊戲，讓民眾透過遊戲闖關、團隊合作、及破解謎題過程，體驗眷村生活。

文化局在8月規畫10場遊戲體驗，昨是首場體驗，故事設定玩家是眷村小孩，一天跟玩伴回鄉取出童年埋藏的「時光寶盒」，打開卻發現一張藏寶圖和日記，裡頭藏有寶藏線索，搭配手機跟實際的眷村地景，玩家分兩陣營對戰，在紅磚牆、斜屋瓦間，挑戰快速解謎找出寶藏，還必須解任務、搶攻地盤。