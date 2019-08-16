身心障礙小一新鮮人 桃市教育局開班帶他們做準備

2019-08-16 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



身心障礙學童從幼兒園進入國小，往往需要提早適應國小課程與作息，桃園市教育局今天在內壢國小開辦學前身心障礙新生準備班結業成果展。校長表示，這群慢天使未來上小學後，校方將設計學生個別化教育計畫，並納入治療師建議，聽取孩童家長反饋，擬定學習目標。治療師俞雨春指出，考量孩童未來職場需求，教育導向主要針對語言及肢體協調為主。

結業式由治療師俞雨春示範親子居家復健，展現成果。俞雨春說，特殊生在進入國小前這段年齡的早期療育及相關專業服務，是家長關心重點，藉由功能性、職能或復健親子活動課程，如掃地、丟投垃圾、掛東西等動作，將學校學習延伸至家庭，也可使親子關係緊密。

治療師俞雨春表示，特殊生在入學前，校方會與孩子過去就讀的幼兒園交接資料，根據資料設計課程內容，再根據學習狀態，擬定個別化教育計畫（IEP）方針，擬定時需要花時間觀察、了解孩子的認知能力、操作能力，以及協調統合能力，才能擬訂後續教學方案。