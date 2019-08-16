新竹動物園年底開放 蔡英文搶先逛 林智堅臉書直播

2019-08-16 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹報導



總統蔡英文、新竹市長林智堅在河馬便便紙上簽名，留下獨一無二的紀念品。 記者王駿杰／攝影 分享 facebook

新竹市立動物園改造工程預計年底完工重新開放，總統蔡英文昨由市長林智堅等人陪同參觀，林智堅臉書直播，園內設施搶先曝光，歷史悠久的大象門與中庭噴水池一一重現，河馬池、猴島等貼心以小朋友高度設計視窗，大象綾子的家也變身歷史教育場域，播放舊影片回顧動物園的過往，還有全台唯一以餵食動物為主的食物森林。

林智堅擔任1日直播解說員，陪著蔡英文踏入大象門與中庭噴水池，林智堅說，入口兩側的大象頭歷史悠久，修復時發現共上過13層漆，是園內珍貴古物，與噴水池一樣都是許多人的共同記憶。一行人參觀河馬樂樂的新家，林智堅說明考量孩童身高，加上玻璃視窗視覺通透，讓大小朋友更容易親近樂樂，樂樂慢慢走向前搖著尾巴彷彿打招呼，萌樣讓蔡英文露出燦爛笑容。

蔡英文與林智堅也與小朋友體驗手做河馬便便紙，並在便便紙上簽名，留下獨一無二的紀念品，一行人進入故事屋和小朋友欣賞懷舊影片，回顧動物園歷史，林智堅說，市立動物園曾有北極熊、大象等動物，故事屋原是大象綾子的家，改為歷史教育場域，未來會有故事媽媽來說故事，讓大家了解動物園歷史。

蔡英文也前往猴島區體驗充滿野外岩石的棲地、保留百年榕柏的新竹公園制高點「丘頂區」、全台唯一以餵食動物為主的「食物森林」和大草坪區的「樂樂草原」。林智堅說，2014年10月8日他由蔡英文見證發布動物園改造計畫藍圖，非常高興能與蔡英文一起見證夢想成真。

蔡英文說，動物園改造計畫是林智堅5年前競選市長時提出的第1個大型計畫，經過多年後再回到動物園，看見林智堅的政見落實，城市願景被實現，感到十分高興。

下午蔡英文參訪生產鱷魚牌蚊香等滅蟲用品的中台興化學工業，看見62年前的第1罐滅蟲劑到與新創品牌合作充滿文青風的新產品，令她讚嘆連連。