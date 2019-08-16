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影／歌曲紅薔薇是他作詞 詹冰物件捐贈展登場

2019-08-16 21:30聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

客家文化發展中心「看見客家蒐藏展」今天在台灣客家文化館推出藥學詩人詹冰捐贈物件展，同時辦感謝儀式，詹冰家屬捐贈的詹冰手稿、書信、剪報、出版書籍等各類物件高達8000多件，從中可認識了解詹冰一生和他對文學帶來的影響。

客發中心致力推廣、保存客家文化，2017年起透過民眾捐贈或購置、寄存等方式蒐藏具有客家意義的實體文物，盼藉由收藏文物的研究，論述出客家的歷史人物背景、文化產業故事的發展脈絡，並以此為核心任務。

客發中心指出，詹冰 （1921-2004）是苗栗卓蘭人，也是一位跨越語言的現代詩人，他在1942年發起組織銀鈴會、1964年與同好創辦笠詩社、1965年出版第一本詩集「綠血球」，1990年發表的「十字詩論」，是第1篇提倡融合俳句與現代詩而另創新體的文章，為日後自由句在台灣的發展開啟先河。

詹冰除作詩也創作小說、散文、歌詞和戲劇，最早的一部劇本為「日月潭的故事」，後來與作曲家郭芝苑合作輕歌劇「牛郎織女」、「許仙與白娘娘」，著名藝術歌曲「紅薔薇」也是由他作詞。

客委會主委李永得主持捐贈展開展，立法院副院長蔡其昌是詹冰的外孫，也到場緬懷外公對他的影響；李永得說，中央推動浪漫台三線，從北到南將沿線的文學大師視為珍貴的文化資產，在進行詹冰的研究過程中，才意外得知詹是蔡其昌的外公。

感謝儀式邀詹冰的兒子詹前衛、外孫蔡其昌、笠詩社友人李敏勇、作家李喬、真理大學校長陳奇銘等60多人一同緬懷詩人。

總統蔡英文去年10月視察浪漫台三線，卓蘭鎮爭取以歷史建築日式宿舍籌設「詹冰文學館」，未來還將推動成為饒平客語園區，客發中心獲得家屬、真理大學捐贈8000多件詹冰的文物、創作物件，未來可為詹冰文學館提供豐富的展出內容；詹冰物件捐贈展預計展至明年3月，期間也將陸續更新展出的物件。

客發中心今天推出「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，客委會主委李永得(左)等人到展場參...
客發中心今天推出「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，客委會主委李永得(左)等人到展場參觀／攝影
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客發中心下午舉辦「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，同時舉行感謝儀式。記者胡蓬生／攝影
客發中心下午舉辦「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，同時舉行感謝儀式。記者胡蓬生／攝影
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客發中心台灣客家文化館今天推出「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，展出詹冰的創作物件、...
客發中心台灣客家文化館今天推出「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，展出詹冰的創作物件、書信、製劑手稿、剪報資料、出版書籍等。記者胡蓬生／攝影
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台灣客家文化館今天推出「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，展出詹冰的人生紀錄、創作物件...
台灣客家文化館今天推出「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，展出詹冰的人生紀錄、創作物件、書信、製劑手稿、剪報資料、出版書籍等。記者胡蓬生／攝影
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客發中心台灣客家文化館今天推出「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，展出詹冰的創作物件、...
客發中心台灣客家文化館今天推出「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，展出詹冰的創作物件、書信、製劑手稿、剪報資料、出版書籍等。記者胡蓬生／攝影
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客發中心台灣客家文化館今天推出「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，展出詹冰的創作物件、...
客發中心台灣客家文化館今天推出「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，展出詹冰的創作物件、書信、製劑手稿、剪報資料、出版書籍等。記者胡蓬生／攝影
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客發中心今天推出「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，客委會主委李永得(左)頒贈感謝狀給...
客發中心今天推出「藥學詩人─詹冰物件捐贈展」，客委會主委李永得(左)頒贈感謝狀給詹冰的兒子詹前衛(中)、立法院副院長蔡其昌(右)是詹冰的外孫，也到場回憶外祖父。記者胡蓬生／攝影
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詩人文物客家文化
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