影／歌曲紅薔薇是他作詞 詹冰物件捐贈展登場

2019-08-16 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



客家文化發展中心「看見客家蒐藏展」今天在台灣客家文化館推出藥學詩人詹冰捐贈物件展，同時辦感謝儀式，詹冰家屬捐贈的詹冰手稿、書信、剪報、出版書籍等各類物件高達8000多件，從中可認識了解詹冰一生和他對文學帶來的影響。

客發中心致力推廣、保存客家文化，2017年起透過民眾捐贈或購置、寄存等方式蒐藏具有客家意義的實體文物，盼藉由收藏文物的研究，論述出客家的歷史人物背景、文化產業故事的發展脈絡，並以此為核心任務。

客發中心指出，詹冰 （1921-2004）是苗栗卓蘭人，也是一位跨越語言的現代詩人，他在1942年發起組織銀鈴會、1964年與同好創辦笠詩社、1965年出版第一本詩集「綠血球」，1990年發表的「十字詩論」，是第1篇提倡融合俳句與現代詩而另創新體的文章，為日後自由句在台灣的發展開啟先河。

詹冰除作詩也創作小說、散文、歌詞和戲劇，最早的一部劇本為「日月潭的故事」，後來與作曲家郭芝苑合作輕歌劇「牛郎織女」、「許仙與白娘娘」，著名藝術歌曲「紅薔薇」也是由他作詞。

客委會主委李永得主持捐贈展開展，立法院副院長蔡其昌是詹冰的外孫，也到場緬懷外公對他的影響；李永得說，中央推動浪漫台三線，從北到南將沿線的文學大師視為珍貴的文化資產，在進行詹冰的研究過程中，才意外得知詹是蔡其昌的外公。

感謝儀式邀詹冰的兒子詹前衛、外孫蔡其昌、笠詩社友人李敏勇、作家李喬、真理大學校長陳奇銘等60多人一同緬懷詩人。