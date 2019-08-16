影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場

2019-08-16 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



「後龍好望角音樂會」今年將在8月24、25日兩天下午推出，後龍鎮公所邀請多個樂團參與演出，廣邀各地遊客、民眾來遊玩、賞景、聽音樂，感受「日落好望角」及周邊景點之美。

苗栗縣後龍鎮半天寮好望角景點，近年經地方努力行銷及改善設施環境，已成觀海、賞夕陽及遊憩的熱門景點，鎮公所除致力將當地畫為縣級風景特定區，已連續數年在暑期推出好望角音樂會，持續為行銷好望角加溫。

後龍鎮公所上午為「2019後龍好望角音樂會」宣傳，並邀表演團隊「阿卡貝拉海鷗人聲樂團」示範演出，為音樂會提前熱場。

後龍鎮長朱秋隆表示，好望角是後龍鎮重要的觀光景點，鎮公所連續數年推出好望角音樂會，希望好望角之美讓國內更多民眾知曉，今年音樂會搭配海景、夕陽，要讓音樂會浪漫到爆表，歡迎各地鄉親把握「暑假的尾聲」來後龍暢遊。