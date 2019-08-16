影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場
「後龍好望角音樂會」今年將在8月24、25日兩天下午推出，後龍鎮公所邀請多個樂團參與演出，廣邀各地遊客、民眾來遊玩、賞景、聽音樂，感受「日落好望角」及周邊景點之美。
苗栗縣後龍鎮半天寮好望角景點，近年經地方努力行銷及改善設施環境，已成觀海、賞夕陽及遊憩的熱門景點，鎮公所除致力將當地畫為縣級風景特定區，已連續數年在暑期推出好望角音樂會，持續為行銷好望角加溫。
後龍鎮公所上午為「2019後龍好望角音樂會」宣傳，並邀表演團隊「阿卡貝拉海鷗人聲樂團」示範演出，為音樂會提前熱場。
後龍鎮長朱秋隆表示，好望角是後龍鎮重要的觀光景點，鎮公所連續數年推出好望角音樂會，希望好望角之美讓國內更多民眾知曉，今年音樂會搭配海景、夕陽，要讓音樂會浪漫到爆表，歡迎各地鄉親把握「暑假的尾聲」來後龍暢遊。
後龍鎮公所表示，今年後龍好望角音樂會邀請的表演團隊包括阿卡貝拉海鷗人聲樂團、Woohoo Party派對樂團、ATM酷思爵士樂團、Zoo樂團、河堤樂團等團隊演出，2天活動時間從下午4點到6點30分；為行銷後龍在地伴手禮及農特產，現場將準備各種口味花生糖、地瓜餅及黑豆茶飲品，邀鄉親享受悠閒時光，參與民眾在活動中完成指定關卡，可獲贈馬克杯紀念品，數量有限，兌完為止。
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