女力崛起 苗縣舉辦女性村里長性別意識培力

2019-08-16 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗縣府社會處今舉辦女性村里長性別意識培力課程，邀請鄉鎮市女性代表、村里長分享女性參政歷程與為民服務經驗。竹南鎮民代表陳怡樺與會，她去年選舉拿下苗栗縣地方自治史上鄉鎮代表最高票紀錄，她說，從政最大困難，在家庭與選民服務間做好時間分配。

社會處婦女及新住民事務科指出，女力崛起，台灣不只性別平等程度是亞洲之冠，主計總處最新發布性別圖像顯示，2018年地方首長及民意代表女性比率都較2014年提升，鄉鎮市民代表來看，2014年女性占22.5%，2018年女性占24.9%。根據苗縣選委會資料，女性鄉鎮市長、民意代表、村里長比例逐漸成長，女性代表及女性村里長參政人數113名，占總人數15.43%。

竹南鎮民代表陳怡樺拿下苗縣地方自治史上鄉鎮代表最高票紀錄，38歲陳怡樺說，拿下最高票，她坦言，壓力大，背負選民期待，期勉「要做得更好」，每場會勘、選民服務，第一線處理。

陳怡樺育有一雙兒女，她坦言，從全職媽媽轉換職業婦女，白天處理選民服務，有時晚上也需要，「時間分配是比較大困難」，要兼顧家庭與工作，感謝家人支持，「小朋友的功課都是丈夫在看」。