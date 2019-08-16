詹冰捐贈物件展 苗栗台灣客家文化館登場

2019-08-16 19:59 中央社 苗栗縣16日電



客家委員會客家文化發展中心今天於台灣客家文化館舉辦「藥學詩人－詹冰捐贈物件展」，客委會主委李永得指出，展覽可讓下一代族群透過文學了解客家、台灣本土作家及文化。

「藥學詩人－詹冰捐贈物件展」開展暨感謝儀式，下午在台灣客家文化館登場，展出詹冰詩作手稿、剪報資料、畫作、出版書籍及老相片等，還有在日本修學時的照片、回台後開設「存仁藥局」設計藥方手稿、包裝設計手繪稿、十字笑詩等創作。

儀式上，李永得表示，文學是客家重要的一部分，浪漫台三線從北到南的文學大師，例如桃園的鍾肇政、新竹的吳濁流、龍瑛宗，以及苗栗的李喬與詹冰等，過去留下的重要文物、住過的地方都變成重要的文化資產。

李永得說，這次展覽是透過家屬捐贈藥學詩人詹冰的文物，以及真理大學台灣文學資料館提供館藏，讓下一代各族群透過文學了解客家與台灣本土作家及文化，將來不僅是一個詹冰的故事館，也是發展饒平客家的重要基地。

「從小以父親為榮」，詹冰的兒子詹前衛致詞表示，父親看的書非常多，總是把省下的錢拿去買書，所以家中的書籍非長多，尤其父親房間內都是書櫃，就像書局一樣，也因此讓母親偶有怨言。

詹前衛指出，父親本身是藥劑師、開藥局，也到卓蘭中學教理化；他對父親的印象是，只要有空就是看書或寫文章，若遇人提到文學相關內容，就會聊得很起勁，有時則與文壇友人暢談整晚，也不覺得厭倦。

詹冰的外孫、立法院副院長蔡其昌表示，還未踏入政壇前，他的工作是研究台灣文學歷史，而外公詹冰就是他研究的對象。

蔡其昌坦言，小時候並不知道外公是文學界重要人物，只覺得外公是慈祥、和藹、愛孩子與孫子的長輩，直到長大才漸漸知道「阿公好厲害」。

客家委員會客家文化發展中心表示，自2017年起透過民眾捐贈或購置、寄存等方式，蒐藏具有客家意義的實體文物，並期許藉由入藏文物的研究，論述出客家的歷史人物背景、文化產業故事等發展脈絡為核心任務。

客家文化發展中心指出，「藥學詩人－詹冰捐贈物件展」即日起展至明年3月，過程中會陸續更新展覽物，呈現詹冰一生故事及人生堅持「真、善、美、愛」的創作理想。