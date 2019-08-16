竹縣竹北稻米達人出爐 兄弟檔包下第一、三名

2019-08-16 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣竹北市農會今天舉辦稻米達人冠軍賽，有趣的是第一名李金魁與第三名李金堂正好是兄弟，兄弟倆家族世代務農，不過哥哥李金魁在大學教授電機專業，並不是專職農夫，對於此次獲獎，李金堂表示非常驚喜，「完全沒想到！」

竹北市農會總幹事馮濬傑表示，竹北市水稻耕作面積兩期約為1300公頃，主要品種包含台南11號、台梗9號、桃園3號等，這次比賽共有10名農友報名，而這次比賽中脫穎而出的品種大多為台南11號。

比賽共選出優勝4名、第三名3人、第二名2人，而獲得第一名的李金魁，因為在明新科技大學教書而無法親自到場領獎，由李金堂的媳婦代為領取。

59歲李金堂表示，他與哥哥從小就在農田間長大，64歲的哥哥李金魁雖然在大學教書，仍時常利用空檔時間照顧農田，2人持續每年參加相關比賽，不過最好只拿下第二名，對於這次能獲得冠軍殊榮，他們兄弟也十分驚喜，因為不曾想過能有這麼好的成績。