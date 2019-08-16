20公尺樂高忍者村台茂登場 免費變身忍者闖關拿禮物

2019-08-16 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



丹麥知名玩具品牌樂高在桃園台茂購物中心，打造一座日系風格的忍者村，免費讓小朋友到忍者村中變裝、闖關玩遊戲，在暑假的尾聲留下美好的體驗記憶。

樂高原創「NINJAGO旋風忍者系列」擴大規模舉辦「尋找旋風忍術奧義」活動，打造長達20公尺的旋風忍者村免費讓消費者體驗，該場活動最特別的是，參加的小朋友不僅需要全程穿著忍者裝闖關，發揮創意拼出自己的忍術武器，無論是忍刀或手裡劍皆以樂高拼砌成，彷彿真的置身在日本忍者村當中。

活動共分為5個關卡，小朋友換上忍者裝、喊完口號即能踏入忍者村闖關，第一關卡為迷蹤步術修練，獨木橋設計讓小朋友練習步伐的速度；第二關是忍者射擊對戰，用機器人身上的裝備作為武器來發射，擊倒目標紙板；第三關為個人武器打造，讓小朋友利用樂高製作出獨一無二的武器。

第四關忍術陀螺體驗，參與民眾可以自製一個樂高人偶，發射出陀螺來擊倒目標物，最後更可以將樂高人偶，帶回家做紀念。最後成為旋風忍術大師，能在看板前合影留念外，更可以獲得一隻樂高原創「NINJAGO旋風忍者系列」任一角色人偶。活動現場快閃店任意消費即可再獲得台灣在地味的「烈焰摩托車」，滿1200元則再送一個樂高原創「NINJAGO旋風者者系列」屠龍獵人。