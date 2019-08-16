新竹動物園年底開放 蔡總統搶先參觀河馬新家

2019-08-16 14:32 中央社 新竹市16日電



總統蔡英文（2排左3）16日走訪新竹市，上午先由新竹市長林智堅（2排左4）陪同，到預計於年底完工重新開放的新竹市立動物園，搶先參觀明星動物河馬「樂樂」的新家，也與小朋友們一起手做河馬便便紙。中央社 分享 facebook

總統蔡英文今天上午到新竹市立動物園，參觀園內動物明星河馬「樂樂」的新家，也與小朋友們一起手做河馬便便紙，再造訪長臂猿的棲地，總統期待動物園年底正式開放營運。

擁有超過80年歷史的新竹市立動物園，預計年底完工營運，這個月開放部分區域進行環境教育導覽，蔡總統今天在新竹市長林智堅陪同下，進入園內部分區域參觀，包括河馬樂樂的新家、體驗製作河馬便便紙、進入故事屋了解動物園歷史等。

蔡總統表示，記得新竹市立動物園是林智堅在2014年參選新竹市長時，第一個提出的大型計畫，經過這麼多年後，再度回到新竹公園，看到當初的政見被落實、實踐，感到相當高興。

蔡總統說，新竹公園、新竹動物園再生計畫執行過程中，許多是中央與地方協力，投入非常多心力、專業，不僅珍貴樹木、建物被保留，新的設計也能讓小朋友能更親近動物，讓動物的生活環境更好，非常期待年底完工正式營運。

林智堅表示，新竹市立動物園是全台原址現存最久的動物園，他任職新竹市議員時就提出動物園復興運動，擔任市長後更親自帶領同仁到交通部觀光局簡報，成功爭取到新竹公園再生跨域亮點計畫，獲得經費補助。

林智堅表示，動物園的改造計畫理念，是以動物為本，拋棄籠舍飼養方式以及動物被觀看的單向相處模式，讓動物與遊客都可以在自然環境中，以更平等的方式共存。

蔡總統今天走訪新竹市，上午參觀完新竹市立動物園後，轉往長和宮參拜，下午則進行新竹市產業之旅，到香山區參訪製作「鱷魚牌蚊香」的中台興化學工業公司。