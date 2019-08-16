中元慶典藝術節／創意神豬祈福 水燈篙遶境

2019-08-16 14:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 高宇震 ／桃園報導



今年中壢區中元慶典藝術節19日登場，今年打造6隻創意大神豬。 記者高宇震／攝影 分享 facebook

8月19日、20日中壢登場

今年中壢區中元慶典藝術節8月19日、20日將於仁海宮前廣場舉行。首次打造5公尺的超大型創意神豬，並邀請曾四度榮獲德國紅點設計獎的桃園在地藝術家游明龍彩繪設計；另有5隻150公分的FRP（玻璃纖維）神豬，由台灣新銳藝術家吳騏彩繪設計，讓傳統慶典活動融入更多創新元素。

桃園市長鄭文燦昨天指出，傳統客家鄉親中元普度時，會以宰殺神豬來酬神，但隨環保意識抬頭，逐漸改由各式創意神豬競賽來取代。今年中壢區的中元慶典藝術節，就設計6隻創意大神豬，並由新銳設計家彩繪，打造新的打卡亮點。

這次慶典系列活動中，8月19日為水燈篙遊街，水燈篙祈福遶境是中壢一大特色，今年由仁海宮與中壢10個輪值里，提供40部藝閣車及10部燈篙車，規模空前盛大，讓無主孤魂得到安慰，也代表台灣人溫柔敦厚的傳統。8月20日慶典活動為慶讚晚會，集結了老、中、青三代歌手，歡迎市民朋友共襄盛舉。

客家局長何明光說，慶讚晚會周邊另有客家闖關遊戲、客庄及吃喝玩樂市集、彩繪撲滿豬及手作粢粑親子體驗等創意互動。歡迎民眾來感受一年比一年盛大熱鬧的中壢中元慶典藝術節文化魅力，詳情可上網查詢。