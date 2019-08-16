桃園永安漁港星繽樂狂歡嘉年華 17日晚間花火派對登場

2019-08-16 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



永安漁港是全國唯一客庄漁港，市府、漁會積極發展休閒觀光漁業。記者鄭國樑/攝影 分享 facebook 2019永安漁港星繽樂狂歡嘉年華明天（周六）晚上7點起，在永漁港觀光魚市後面停車場花火派對之夜繽紛登場，邀請「地球上最美的樂團」無雙樂團網路翻唱紅人雷御庭、黃宇寒，情歌王子王大文、幸福歌姬梁文音演唱，會場還有繽紛綻放花火，豔陽後的夜晚就是要來永安漁港看星光、煙火和聽音樂欣賞表演。

葉國傑希望藉由這次魚苗放流活動，不只建立小朋友維護海洋資源維護的觀念，也希望和大人達成共識，重視復育漁業資源和倡導生態保育，魚苗長成後豐富魚類資源、提高漁民收益，進而帶動永安漁港周遭的觀光產業。中壢區漁會總幹事黃德汶說，魚苗放流有助於豐富生態，過去調查顯示這些魚苗存活長大後通常在海岸活動棲息，要靠大家一起維護生態環境避免遭到破壞。

中壢區漁會表示，永安漁港是全國唯一客庄漁港，市府、漁會積極推動傳統漁業轉型發展休閒漁業，並已完成入口意象和港區景觀設置，假日總吸引上萬人潮觀光，而港區內的豐富自然資源及完整的生態環境，更是漁業的精華地帶及魚類棲息場所，所孕育出的魚種，肉質甜美，讓饕客慕名而來。