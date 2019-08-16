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地景藝術節限定秘境 藝術家攜手志工製「偽化石」

2019-08-16 07:34聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

藝術家涂維政帶領志工在大湳森林公園中找尋靈感，製作出「偽化石」還將作品集結形成「...
藝術家涂維政帶領志工在大湳森林公園中找尋靈感，製作出「偽化石」還將作品集結形成「大湳遺址」，讓民眾在地景藝術節中也能欣賞該地區完整的生態系統。圖／桃園市立美術館提供
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2019地景藝術節9月將在八德區盛大舉行，日前請來藝術家帶領志工在大湳森林公園中找尋靈感，製作出「偽化石」，還將作品集結形成「大湳遺址」，讓民眾在地景藝術節中，也能欣賞該地區完整的生態系統。

大湳森林公園原為警政署舊保一總隊大湳營區，藝術家涂維政為紀念這段歷史及該地區良好的生態環境，和多名社區志工一同田野踏查、盤整大湳文史，蒐集素材及靈感製作有眾多「偽化石」的大湳遺址，讓民眾來參加地景藝術節時，也能一探期間限定的考古趣味。

8月5日至8日期間，涂維政和多名社區志工以工作坊形式進行踏查，過程中看到黑冠麻鷺捕食螳螂的瞬間、葉片大如撐傘的姑婆芋等現代都市罕見的生態景象，畫面不僅衝擊團隊感官，也說明該地沒有受到太多人為干擾，保留下相當良好的生態系統。

涂維政表示，「大湳遺址」現場將以植物偽化石為焦點，旁邊還有活生生植物，更可增強可信度；另還有鳥類化石，涂維政指出，創作過程故意將鳥類骨架放大，作為遺址現象的一部分，如同古生物般橫空出世的造形，呈現出藝術品的想像力。

桃園地景藝術節除邀集國內外藝術家於各展區駐地創作、設置作品或與社區民眾媒合共創外，活動期間亦規畫一系列與在地文化、歷史記憶以及生活環境相關的藝術體驗和參與活動，串連桃園的自然、人文甚至情感脈絡。

藝術家涂維政帶領志工在大湳森林公園中找尋靈感，製作出「偽化石」還將作品集結形成「...
藝術家涂維政帶領志工在大湳森林公園中找尋靈感，製作出「偽化石」還將作品集結形成「大湳遺址」，讓民眾在地景藝術節中也能欣賞該地區完整的生態系統。圖／桃園市立美術館提供
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藝術家涂維政帶領志工在大湳森林公園中找尋靈感，製作出「偽化石」還將作品集結形成「...
藝術家涂維政帶領志工在大湳森林公園中找尋靈感，製作出「偽化石」還將作品集結形成「大湳遺址」，讓民眾在地景藝術節中也能欣賞該地區完整的生態系統。圖／桃園市立美術館提供
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遺址藝術節化石

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