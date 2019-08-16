夢占、鳥占卜狩獵吉凶 還能體驗泰雅籐戒DIY

2019-08-16 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣原住民日系列活動8月17日起在泰安鄉泰雅文化館舉辦，以「傳承．原藝」為主題，安排狩獵前夢占、鳥占及捕魚、製作陷阱等體驗，還有籐戒等技藝DIY，加上泰雅文化館豐富館藏，苗栗縣原住民族事務中心主任蔣意雄歡迎遊客，體驗原住民文化之美。

8月1日是原住民族日，苗栗縣政府在泰安鄉泰雅文化館，辦理泰雅族籐編暨狩獵特展及體驗原住民族文化活動，8月17日到9月8日每周六、日下午1點到5點，由原住民技藝工作坊匠師駐館，指導傳統工藝串珠、軟陶、籐編、雕刻DIY，各限額40人。

蔣意雄說，最特別的是8月17日、9月14日、10月12日規畫狩獵體驗活動，狩獵是泰雅族是原始生活不可或缺的重要文化，重大節慶、家族婚喪喜慶、宴請賓客，及成人禮，都一定要狩獵來顯示儀式的重要性，而且蘊含祖先的智慧，代代傳承至今。