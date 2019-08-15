新竹動物園翻修休園2年 預計年底全面開放

2019-08-15 22:26 中央社 新竹市15日電



新竹市立動物園2年前開始休園進行「新竹動物園再生計畫」，預計今年底完工重新開放，新竹市政府將舉辦動物園夏日遊活動，開放進入部分區域，總統蔡英文明天將搶先體驗。

新竹市立動物園創立於公元1936年，是目前台灣原址現存最老動物園，市府斥資進行「新竹動物園再生計畫」，自2017年5月29日開始休園，進行類棲地改造工程，並規劃親子餐廳、昆蟲館和動物餐車、動物籠舍咖啡館等。

新竹市長林智堅表示，動物園是兒時最美好記憶，陪伴3、4代新竹人成長，為找回大家共同回憶，他擔任新竹市議員期間就開始募集資金，希望改善逐漸老舊的園區和疏於照顧的動物，但成效有限。

林智堅說，上任市長後，立刻著手啟動「動物園再生計畫」，以拋棄動物籠舍飼養方式，重新應用園內多處古蹟籠舍，翻轉傳統「動物被看」模式，希望打造「在城市裡的動物園」，讓動物園成為生命教育基地。

動物園長楊家民表示，園內被安置的動物目前狀況良好，動物同樣有生老病死，有動物老邁身體不佳，也有許多新生命誕生，未來動物活動棲息空間變大，民眾可更近距離觀看動物，將是最佳生命教育場域。

動物園改造計畫已近完工階段，全新動物園可望年底完工開幕，而動物園明星動物河馬「樂樂」近日已搶先入住新居，市府也將於17日到28日舉辦「夏日搶先遊」活動，帶大、小朋友進園內部分區域。

竹市府表示，「夏日搶先遊」是環境教育策展導覽活動，可看到歷史悠久的大象門與噴水池、參觀「樂樂」新家，體驗動物棲地與了解動物園歷史，並到玻璃工藝博物館DIY動物園杯墊，極具動保教育意義。

蔡總統明天將前往動物園，在林智堅陪同下搶先參觀「樂樂」新家、與小朋友們一起手作河馬便便紙、造訪長臂猿棲地。