影／14歲國中生跑步暈倒OHCA 緊急CPR加AED救命

2019-08-15 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮14歲邱姓國中生7月間在竹南高中操場跑步運動時突然暈倒，失去呼吸、心跳，經校護人員緊急進行CPR（心肺復甦術）並以AED電擊搶救，消防救護人員趕到後持續接手CPR，送醫途中邱姓學生就恢復自發性心肺循環，送醫住院5天後健康出院。

苗栗縣消防局第二救災救護大隊長曹春風今晚與當天救護的2名竹南消防分隊同仁一起探視邱姓學生，獻上祝福並關心他的恢復情形；邱姓學生能從失去呼吸心跳的OHCA狀況救回並健康出院，意外發生當時的CPR及AED搶救是重要關鍵，邱姓學生和家長感謝當時緊急搶救的校護及消防人員，並樂於現身說法，強調大眾學習CPR、AED操作的重要性。

曹春風指出，竹南分隊7月19日接獲報案，竹南高中有學生在操場暈倒，救護人員林信丞、葉坤忠立即出動趕往，到現場發現邱姓國中生已無呼吸、心跳，竹南高中校護正實施CPR，並使用AED電擊一次，消防人員隨即接手持續施以CPR，將他送醫並使用自動壓胸機持續急救，途中邱姓學生就恢復自發性的心肺循環功能 （ROSC），住院5天後出院，並返校上課。

他指出，OHCA（Out-of-hospital cardiac arrest到院前心肺功能停止）案件中，另一個常被提及的名詞是ROSC（Return of spontaneous circulation），是指心跳停止後恢復呼吸和心跳等自發性循環的情形，心肺功能停止者如及時獲合宜處置，可增加ROSC的機會。