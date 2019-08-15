苗栗縣公告59株受保護樹 最高齡逾800歲

2019-08-15 18:33 中央社 苗栗縣15日電



苗栗縣西湖國小的百年刺桐建有樹屋，將公告為苗栗縣「受保護樹木」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 苗栗縣府針對森林外樹木進行普查，公告59株受保護樹木，其中銅鑼鄉興隆國小樹齡已逾800年的老樟樹，不僅最高齡，也曾獲選全國最美校樹之一，是地方發展重要精神堡壘。

行政院農委會林務局104年7月公告增訂森林法樹木保護專章，明定地方主管機關應對轄區森林外樹木進行普查，凡經公告之受保護樹木，應優先加強保護。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦今天指出，縣府107年起委託農委會林業試驗所進行縣內樹木普查作業，今年7月首次公告列管59株受保護樹木，多位於校園或伯公廟、機關、社區、民宅、道路旁；樹種多為樟樹、榕樹及茄苳，少數為台灣油杉、淋漓、黃連木及琉球松。

其中，樹齡最老的銅鑼鄉興隆國小老樟樹，估計已逾800歲，樹圍約5.8公尺，至少得5人以上才能環抱，樹高約22公尺，樹形挺拔，且生長狀況良好，104年曾獲福田樹木保育基金會「全國最美校樹」特優，近幾年畢業季，校方與雪霸國家公園志工合作舉辦畢業生「攀高敬樹」環境教育活動，別具特色。

根據校方紀錄，矗立操場草坪的「樟樹爺爺」歷經風霜年代，曾挺過戰爭轟炸、欲砍伐製作浴盆及對外標售等危機，多年來無數學生在老樟樹下嬉戲、成長，代代相傳，已是在地「精神堡壘」。

此外，張葦表示，59株受保護樹木多為單棵樹木，但頭份市斗煥國小得天獨厚擁有10餘棵逾百年的琉球松群，樹群生態見證校史，具紀念價值，也是珍貴老樹地景，曾吸引海外專家來台觀摩分享病蟲害防治心得。

農業處指出，公告列管的受保護樹木，將優先加強保護並維持樹冠自然生長及樹木品質，定期健檢養護，若土地開發利用範圍內，有經公告受保護樹木，應以原地保留為原則，非經縣府許可，不得任意砍伐、移植、修剪或其他方式破壞，違者將依森林法處以新台幣12萬元以上60萬元以下罰緩。