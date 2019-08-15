親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

楊秋興宣布退黨後與馬英九通電話 對韓國瑜沒有好話

楊秋興批國民黨一言堂宣布退黨 不加入台灣民眾黨

桃園鐵路地下化經費難喬 陳學聖譏市長作滿隧道沒出口

2019-08-15 18:09聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

交通部13日初審「桃園鐵路地下化綜合規畫」，今天下午傳出桃園市政府提的興建總經費964億元，交通部鐵道局估1056億元破千億元，而且第一階段最快2028年通車，和桃市府希望2026通車都有差距。

桃市府希望鐵路地下化經費分攤比照高雄市，地方政府負擔計畫總經費25%，若以1056億元計算地方負擔264億元，中央792億元，不過鐵道局在審查時建議2個方案，一個是按原來鐵路高架化內容，中央同意分攤199億元，另一案是以2018年修正的「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，按自償率計算，中央分攤近530億元約50%，與桃市府期待25%的差距很大。

立法委員陳學聖在臉書指出，桃園鐵路地下化已拖了5年，目前不僅環評未過，現經費又破千億，是原高架的翻倍，而且中央和地方還不知誰來出（分攤比率不確定），這麼聲聲慢，真不知道要等到何年何月何日，這真的是鄭文燦市長面對大家要誠實答覆的功課，因為即使市長這屆作滿，鐵路地下化都還看不到隧道出口。

桃園市長鄭文燦說，鐵路地下化分攤款額度還未核定，市府希望比照高雄模式來專案核定，而且等到正式施工以後才會分擔經費，目前桃園市政府在捷運軌道建設上必須要分擔較多工程款，因此希望比照循高雄分攤比例，至於未來鐵路地下化也會有開發的收益，如沿線包括像中路站、平鎮站的周邊都市計畫開發，開發收益也可以挹注市府所必要的財政負擔。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，今年3月11日交通部政次拜會市府會議中，已獲交通部初步同意，經費採專案協商方式辦理，市府將全力爭取比照高雄地方政府負擔25%。詹賀舜說明，交通部鐵道局評估計畫總經費約1056億元，較市府可行性研究增加約92億元，主要原因如下：

1. 配合臺鐵行車運轉調度、友善旅客安全乘車環境及降低營運與機電維管成本，將永豐站(桃園醫院站)、中原站及平鎮站3座通勤車站由原規畫的岸壁式月台改為島式月台。

2. 配合台鐵營運調度，將中路車站調整為可待避車站(一島式一岸壁式月台)，有助於台鐵慢車待避快車通行，增加台鐵營運調度靈活及列車準點。

3. 配合台鐵原中壢站軍用月台需求，將該軍用月台移至富岡站。

4. 為減少用地徵收及拆遷，採用軌道支承版工程工法施工。

詹賀舜說，桃園鐵路地下化計畫預計於今年底核定綜合規畫，並於綜合規畫奉行政院核定後工期7年切換通車，因計畫由交通部鐵道局主政，招標策略採統包標(邊設計邊施工)或傳統招標(先完成細部設計再發包施工)，將影響完工期程。經溝通協商，市府希望交通部鐵道局能配合地方需求，於計畫核定後工期7年切換通車，即115年切換通車，詹賀舜強調市府會持續促請交通部鐵道局儘速完成，加速鐵路地下化推動期程。

桃園鐵路地下化經費分交通部估超過千億元，地方、中央攤比率還沒談攏，圖為臺鐵內壢站...
桃園鐵路地下化經費分交通部估超過千億元，地方、中央攤比率還沒談攏，圖為臺鐵內壢站。記者鄭國樑／攝影
分享

鐵路地下化鐵道台鐵

相關新聞

桃園鐵路地下化破千億元 鄭文燦爭取分攤比例比照高雄

2019-08-15 17:15

桃園公園第一處！風禾公園遊憩區禁用空拍機

2019-08-15 18:05

用大數據保衛海洋 桃市海岸環境監測科技中心今揭牌

2019-08-15 16:37

竹塹中元城隍祭遶境鑼鼓喧天 沿途鞭炮聲不斷

2019-08-15 16:33

1頂藺草帽 百年苑裡情

2019-08-15 14:22

40年代蔣夫人一句話 救了帽蓆業

2019-08-15 14:20

新竹市單身婚育租金補貼 9月2日上路

2019-08-15 13:59

林智堅馬祖勞軍播放「媽媽的話」 新竹子弟驚喜淚崩

2019-08-15 13:52

南崁溪整治 鄭文燦：印象大橋完工後串起22K自行車道

2019-08-15 12:05

影／藺編工藝復興計畫募資大爆發 300年傳承不中斷

2019-08-15 11:21

苑裡藺草編織嘸甘大甲專美 要打響「苑裡帽蓆」美名

2019-08-15 11:21

苑裡藺編工藝傳下去 讓阿嬤也有錢賺

2019-08-15 08:56

苑裡藺編工藝復興 「藺子」夫妻創業有堅持

2019-08-15 08:51

新瓦屋耕讀生活趣多元體驗 都市田園樂8/16開放報名

2019-08-15 07:56

苗栗編織節周末登場 要讓郵筒華麗變身

2019-08-14 22:32

錯過勘災期限 苗栗紅棗災損 無法現金救助

2019-08-14 22:28

台電漏油汙染 桃市環局：限20日前清除

2019-08-14 22:26

竹縣首期公托家園 最快9月底開始收托

2019-08-14 22:23

六都市長政治獻金花最少 鄭文燦還退還企業600萬元

2019-08-14 22:17

桃園慶讚中元15街庄 7大宗親、9輛水燈排車入夜遶境

2019-08-14 21:07

影／郵筒創意大變身 苗栗編織節、木雕節增添社區議題

2019-08-14 19:15

公共設施追求智慧建築 鄭文燦：徒增成本不一定好用

2019-08-14 18:33

紅棗災損減產3分之2 農友哀嚎現金救助因逾期無著

2019-08-14 18:27

桃園平鎮易淹水社區 市府設截流溝解排水瓶頸

2019-08-14 17:52

林智堅拜訪劉增應 10顆星縣市長交流施政經驗

2019-08-14 16:50

搶先看！竹縣首間公托亮相 最快9月底開始收托

2019-08-14 16:46

台電挖破油管漏油汙染400米 環保局：限期20日前清除

2019-08-14 16:36

鄭宏輝推新竹小路亂撞系列 介紹享噹初等深夜食堂

2019-08-14 16:31

桃園區慶贊中元水燈排繞境今晚登場 景福宮前熱鬧演出

2019-08-14 15:51

歡唱1萬6900首 頭份社區、老人文康中心有授權

2019-08-14 15:39

台灣疊杯疊出冠軍 高三小將帶回亞洲總冠軍

2019-08-14 15:27

傳因官司將辭職由妻補選 苗縣長徐耀昌：無聊假議題

2019-08-14 14:34

變形金剛霸氣登場 觀音蓮花季周末開跑

2019-08-14 13:54

殯葬自治條例提案修正設啟用距離規範 苗議會表決退回

2019-08-14 13:47

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／彰化有天體營？網友驚「我是看到什麼了？」

2019-08-14 20:23

原來宜蘭人身分證這麼好用 爽爽吃飯店美食享優惠

2019-08-15 07:43

考驗你的中文程度！全台只此一家 她的名字叫「奧婠」

2019-08-15 10:18

「沒表演就被趕」表演團體傻眼 基隆中元祭遊行挨批

2019-08-15 10:11

新竹市單身婚育租金補貼 9月2日上路

2019-08-15 13:59

林智堅馬祖勞軍播放「媽媽的話」 新竹子弟驚喜淚崩

2019-08-15 13:52

台中停水最長46小時 旅館業：這是文明國家嗎？

2019-08-15 13:57

一天兩班公車、距離百公里卻無地域加給？連縣府也不平

2019-08-14 19:26

影／空拍看基隆中元祭放水燈遊行 宛如不夜城

2019-08-14 21:37

影╱基隆望海巷放水燈頭岸上失火 提早喊「發喔！」

2019-08-14 23:33

中元祭放水燈遊行基隆封城 蔡英文：這座城市正脫胎換骨

2019-08-14 20:05

嘉市漁市場普度法會 海濤語出驚人「放生蟒蛇」　　

2019-08-15 16:31

粉絲虧她老？高嘉瑜被拱「選不了立委選總統」

2019-08-15 17:28

看見恆春半島的美好和魅力 屏日生活市集周六日登場

2019-08-15 08:19

影╱基隆放水燈熊熊烈火海上好兄弟引路 越旺越發

2019-08-15 00:26

雲縣府打造「古坑溝子埧產業園區」 將創造180億產值

2019-08-15 12:04

國道4號潭子交流道工程 1個多月兩度崩塌

2019-08-15 00:34

六都市長政治獻金花最少 鄭文燦還退還企業600萬元

2019-08-14 22:17

基隆水燈頭電線走火燒光 道長：一樣燒旺

2019-08-15 11:40

板橋「最爛人行道」磚破、高低差 民怨：壞20年不修

2019-08-15 16:09

韓國瑜要求警巡工地納勤務惹議 高市警局長出聲緩頰

2019-08-15 15:15

科技執法啟用 行經林口交流道當心荷包失血

2019-08-15 13:55

把洋蔥用心當孩子照顧 眾人歉收他獨笑

2019-08-15 07:49

石門整治工程溪流變泥流染「黃」出海口 生態堪憂

2019-08-15 12:34

名嘴爆公文都李四川批 李回嗆：能不能批還要她教嗎？

2019-08-15 17:14

全國技能競賽下月登場 汽車噴漆少女日練12小時拚金

2019-08-14 22:39

罷韓遊行申請被駁 Wecare高雄：市府故意要「卡」

2019-08-15 13:48

悠遊卡、借閱證2卡合一 新竹縣推2萬張供民眾免費申辦

2019-08-15 14:48

苑裡藺編工藝傳下去 讓阿嬤也有錢賺

2019-08-15 08:56

議員批鋪馬路掉渣品質糟 北巿新北處：開罰並要求改善

2019-08-15 09:59

平鎮警多處路段執行測速 用路人請勿心存僥倖

2019-08-15 11:10

誰來挑戰沈智慧？台中5選區綠營人選難產

2019-08-15 17:22

國內首創佛珠與一卡通結合 北港武德宮「珠運通」上市

2019-08-15 15:55

北市成功橋塞爆 民怨「內湖交通爛」

2019-08-15 00:12

勞動部前部長陳雄文 明正式接任高雄市副市長

2019-08-15 15:08

苑裡藺編工藝復興 「藺子」夫妻創業有堅持

2019-08-15 08:51

不再抽地下水！綠川、柳川「節流」減輕台中市庫負擔

2019-08-14 23:10

宜蘭無人機飛行場啟用 宜大城南打造「航空園區」

2019-08-14 23:28

影／郵筒創意大變身 苗栗編織節、木雕節增添社區議題

2019-08-14 19:15

影／普度超澎湃！100餘頭全豬、1000餘桌供品

2019-08-15 17:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top