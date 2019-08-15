桃園鐵路地下化經費難喬 陳學聖譏市長作滿隧道沒出口

2019-08-15 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



交通部13日初審「桃園鐵路地下化綜合規畫」，今天下午傳出桃園市政府提的興建總經費964億元，交通部鐵道局估1056億元破千億元，而且第一階段最快2028年通車，和桃市府希望2026通車都有差距。

桃市府希望鐵路地下化經費分攤比照高雄市，地方政府負擔計畫總經費25%，若以1056億元計算地方負擔264億元，中央792億元，不過鐵道局在審查時建議2個方案，一個是按原來鐵路高架化內容，中央同意分攤199億元，另一案是以2018年修正的「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，按自償率計算，中央分攤近530億元約50%，與桃市府期待25%的差距很大。

立法委員陳學聖在臉書指出，桃園鐵路地下化已拖了5年，目前不僅環評未過，現經費又破千億，是原高架的翻倍，而且中央和地方還不知誰來出（分攤比率不確定），這麼聲聲慢，真不知道要等到何年何月何日，這真的是鄭文燦市長面對大家要誠實答覆的功課，因為即使市長這屆作滿，鐵路地下化都還看不到隧道出口。

桃園市長鄭文燦說，鐵路地下化分攤款額度還未核定，市府希望比照高雄模式來專案核定，而且等到正式施工以後才會分擔經費，目前桃園市政府在捷運軌道建設上必須要分擔較多工程款，因此希望比照循高雄分攤比例，至於未來鐵路地下化也會有開發的收益，如沿線包括像中路站、平鎮站的周邊都市計畫開發，開發收益也可以挹注市府所必要的財政負擔。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，今年3月11日交通部政次拜會市府會議中，已獲交通部初步同意，經費採專案協商方式辦理，市府將全力爭取比照高雄地方政府負擔25%。詹賀舜說明，交通部鐵道局評估計畫總經費約1056億元，較市府可行性研究增加約92億元，主要原因如下：

1. 配合臺鐵行車運轉調度、友善旅客安全乘車環境及降低營運與機電維管成本，將永豐站(桃園醫院站)、中原站及平鎮站3座通勤車站由原規畫的岸壁式月台改為島式月台。

2. 配合台鐵營運調度，將中路車站調整為可待避車站(一島式一岸壁式月台)，有助於台鐵慢車待避快車通行，增加台鐵營運調度靈活及列車準點。

3. 配合台鐵原中壢站軍用月台需求，將該軍用月台移至富岡站。

4. 為減少用地徵收及拆遷，採用軌道支承版工程工法施工。