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桃園公園第一處！風禾公園遊憩區禁用空拍機

2019-08-15 18:05聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市桃園區風禾公園打造滾輪滑梯、磨石子滑梯等遊戲區，大受歡迎，平假日都有不少親子遊戲，但日前卻爆出藝人竇智孔在公園內使用空拍機糾紛，由於民航法無人機專章明年才上路，市府養護工程處為管制空拍機，近日以桃園市公園管理自治條例為本，率先在風禾公園遊憩區張貼禁用空拍機告示，養工處指出，此為桃園公園第一處，屢勸不聽可罰600元。

藝人竇智孔日前被爆料帶妻兒到桃園風禾公園遊玩，使用空拍機卻因飛太低，現場有家長提醒他此舉危險，但竇不聽勸拒絕調整，事後引發一連串網路口水戰，竇智孔甚至在臉書回嗆「要戰來戰」，事情越演越烈，竇智孔最後開直播承認言詞不當，未來會注意操作道歉收場。

因應竇智孔事件，轄管桃園5大區公園的市府養工處在風禾公園遊憩區，貼出公告寫下「考量孩童安全，請勿於此範圍使用空拍機」等字樣，養工處指出，主要是依據桃園市公園自治條例第18條第20項的「其他經主管機關公告禁止或限制之事項」，禁止民眾從事相關行為。

養工處公園綠地科長姜志男說，民航法無人機專章明年3月上路，屆時針對禁航範圍、飛行高度、時段及操作，都會有更明確規範，操作一定重量以上無人機，還須註冊或考照，違者開罰，但時值無人機專章上路前夕，為避免因操作空拍機影響孩童安全，因此祭出使用限制。

風禾公園遊憩區禁用空拍機，是桃園公園第一處，姜強調，目前率先擇定親子遊戲頻繁且曾發生空拍機使用爭議的風禾公園禁止使用，不過空拍機應用廣泛，不乏工作使用需求，之後將參考他縣市現況再研議是否擴大禁用，避免禁令矯枉過正，反而影響一般民眾正常活動。

「仍以勸導為主！」養工處強調，目前依公園自治條例，先行在風禾公園頒布空拍機禁令，違者可依自治條例裁罰基準，至少罰600元，但市府仍會以勸導為主，屢勸不聽才會開罰。

桃園市桃園區風禾公園打造滾輪滑梯、磨石子滑梯等遊戲區，大受歡迎，為維護孩童遊戲安...
桃園市桃園區風禾公園打造滾輪滑梯、磨石子滑梯等遊戲區，大受歡迎，為維護孩童遊戲安全，市府養護工程處為管制空拍機，率先在風禾公園遊戲區張貼禁用空拍機告示。記者張裕珍／攝影
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桃園市桃園區風禾公園打造滾輪滑梯、磨石子滑梯等遊戲區，大受歡迎，為維護孩童遊戲安...
桃園市桃園區風禾公園打造滾輪滑梯、磨石子滑梯等遊戲區，大受歡迎，為維護孩童遊戲安全，市府養護工程處為管制空拍機，率先在風禾公園遊戲區張貼禁用空拍機告示。記者張裕珍／攝影
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桃園市桃園區風禾公園打造滾輪滑梯、磨石子滑梯等遊戲區，大受歡迎，為維護孩童遊戲安全，市府養護工程處為管制空拍機，率先在風禾公園遊戲區張貼禁用空拍機告示。記者張裕珍／攝影
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桃園市桃園區風禾公園打造滾輪滑梯、磨石子滑梯等遊戲區，大受歡迎，為維護孩童遊戲安全，市府養護工程處為管制空拍機，率先在風禾公園遊戲區張貼禁用空拍機告示。記者張裕珍／攝影
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空拍機親子

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