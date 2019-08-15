桃園鐵路地下化破千億元 鄭文燦爭取分攤比例比照高雄

2019-08-15 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園鐵路地下化進度推進，今年5月綜合規畫報告已經送進交通部審查，交通部日前初審，因調整月台等工程設計，興建總經費將突破1千億元，但中央與地方分攤比例未定，引起地方議論，市長鄭文燦下午受訪表示，經費因調整工程設計而增加，在合理範圍內，至於分攤比例，市府希望比照循高雄鐵路地下化模式，地方負擔25%，將積極與中央協調。

桃園鐵路立體化幾經波折，原在縣長吳志揚任內採行高架化版本，市長鄭文燦上任後，經評估後改推動地下化，行政院在2017年核定可行性研究報告，並列入前瞻基礎建設，路線長17.95公里，原有桃園、內壢、中壢等3站將改地下化外，並新增鳳鳴、中路、永豐、中原、平鎮共5個通勤車站，總經費964億元，今年5月底由交通部進行綜合規畫報告審查。

交通部經初審，確定總經費修正為1056億元，主因在於將岸壁式月台改為島式月台，因而增加施工成本，國民黨籍立委陳學聖說，直言鐵路立體化進度延宕，如今經費又破千億元，是高架化翻倍，進度遙遙無期，酸「市長這屆作滿，鐵路地下化都還看不到隧道出口呢！」

鄭文燦今天下午受訪表示，桃園鐵路地下化是桃園的百年建設，雖然可行性研究報告通過審定，總經費為964億元，不過依照規定，經費最後核算要在綜合規畫報告底定，因為攸關各站設計如月台、車站、路型等等，目前經費增加幾十億元，是基於鐵路營運的車站設計，加上工程經費條長，就他了解，調整在合理範圍內，因為若核定過低，未來發包會不順利。

鄭文燦也說，鐵路地下化分攤款額度還未核定，市府希望比照高雄模式來專案核定，這個會等到正式施工以後才會分擔，目前桃園市政府主要在捷運軌道建設上，必須要分擔較多工程款，因此希望比照循高雄分攤比例，至於未來鐵路地下化也會有開發的收益，如沿線包括像中路站、平鎮站的周邊都市計畫開發，開發收益也可以挹注市府所必要的財政負擔。