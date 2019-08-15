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用大數據保衛海洋 桃市海岸環境監測科技中心今揭牌

2019-08-15 16:37聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

為減少海洋汙染、海漂垃圾及維護濕地、沙丘、藻礁等生態，桃園市政府在46公里的海岸線上設置11座海岸水質監測站及1座海岸環境監測科技中心，更將和中央氣象及中央大學合作6座海象監測站，以大數據來防治海洋汙染、預測環境變化。其中海岸環境監測科技中心更是全國首創，今日下午由市長鄭文燦親自主持揭牌儀式。

桃園境內46公里海岸線上，蘊藏許多珍貴生態物種棲息地，加上不少大型開發案件，開發單位所進行的環境調查政府往往無法論證，因此桃園市政府海管處首創全國設置「海岸環境監測科技中心」，配合11座水質自動連續監測設施，對環境進行調查，除可掌握桃園海岸環境即時資訊外，更能建構海岸水質環境監測網絡及大數據資料庫。

鄭文燦表示，「海岸環境監測科技中心」啟用後，桃園擁有自己的環境資料庫，萬一發生海洋汙染事件，該中心即可成為緊急事件應變指揮中心，未來更將和央氣象及中央大學合作6座海象監測站，三方共同守護桃園海域的環境狀況；中央大學水文與海洋科學研究所副教授黃志誠則說，大堡礁中也有港口疏濬與建設，靠著專家利用大數據在經濟及生態中取得平衡。

「海岸環境監測科技中心」規畫要在11條重要河川出海口，設置海岸水質監測站，一旦系統發現異常，可立即派員前往稽查汙染來源，首座自動測站設於埔心溪出海口，將於8月19日正式上線運作。中心設有兩面電視監控牆，主監控牆呈現各項周期性監測數據及調查資料，全天候掌握重要河川出海口水體品質及海岸工程施工情況；第二監控牆則導入VR虛擬實境互動體驗設備，提供俯瞰桃園海岸景觀及互動式情境體驗，協助海洋保育觀念宣導。

桃園市政府以大數據來防治海洋汙染、預測環境變化，今日全國首創的「海岸環境監測科技...
桃園市政府以大數據來防治海洋汙染、預測環境變化，今日全國首創的「海岸環境監測科技中心」由市長鄭文燦親自主持揭牌儀式。記者陳夢茹／攝影
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桃園市政府以大數據來防治海洋汙染、預測環境變化，今日全國首創的「海岸環境監測科技...
桃園市政府以大數據來防治海洋汙染、預測環境變化，今日全國首創的「海岸環境監測科技中心」由市長鄭文燦親自主持揭牌儀式。記者陳夢茹／攝影
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桃園市政府以大數據來防治海洋汙染、預測環境變化，今日全國首創的「海岸環境監測科技中心」由市長鄭文燦親自主持揭牌儀式。記者陳夢茹／攝影
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海洋汙染中央大學鄭文燦

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