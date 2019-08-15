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竹塹中元城隍祭遶境鑼鼓喧天 沿途鞭炮聲不斷

2019-08-15 16:33聯合報 記者張雅婷╱即時報導

2019竹塹中元城隍祭壓軸活動「城隍威巡 遶境賑孤」今天登場，下午1時由新竹市副市長沈慧虹率領千餘人的宮廟陣頭都從城隍廟熱鬧出發，沿路車水馬龍，吸引許多民眾駐足旁觀，店家們也都準備鞭炮與祭品，待隊伍經過時，輪流放鞭炮示意，讓新竹市區在中元節熱鬧喧天。

新竹都城隍廟主祀「都城隍．威靈公」，是全台位階最高的城隍爺，沈慧虹表示，建廟兩百餘年來，保存深厚且悠久的中元祭典古禮儀式，也是所有市民重要的信仰中心，而「竹塹中元城隍祭」是新竹市唯一的民俗無形文化資產。

「城隍威巡、遶境賑孤」的習俗來自光緒年間，由皇帝下旨讓新竹都城隍廟舉行遶境，使各地的孤魂野鬼能在城隍爺出巡時向其訴說，傳統延續至今。新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說明，早期城隍爺出巡時，各地士紳都都會要求城隍爺到自己家廟或祠堂，讓並奉茶，以彰顯家族聲望與地位。

後因北門鄭家多次參與城隍廟修建工作，再加上鄭家出了開台進士鄭用錫等上層仕紳，並獲頒御賜「崇祀鄉賢」匾額，在「文官下轎、武官下馬」的說法之下，城隍爺會在途中到鄭氏家廟休息，接受鄭家子弟「奉茶」、「洗臉」並以雞蛋墊底的燕窩湯而後離去，這項「鄭厝貢燕」至今仍然保存著傳統儀式。

民政處指出，今年除了來自全台各地宮廟陣頭上千人共襄盛舉，今年也邀請戊己劇團參與，戊己劇團將藝陣基底結合雜技等綜合表演藝術技法，開創新風格，賦予台灣傳統的民俗藝陣新的意義，讓所有參與的民眾能夠一飽眼福，為今年遶境活動增加豐富性及可看性，讓廟會祭典增添藝術娛樂表演。

2019竹塹中元城隍祭今天進入活動最高潮，下午1時由新竹市副市長沈慧虹率領千餘人...
2019竹塹中元城隍祭今天進入活動最高潮，下午1時由新竹市副市長沈慧虹率領千餘人的宮廟陣頭都從城隍廟熱鬧出發。記者張雅婷／攝影
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2019竹塹中元城隍祭今天進入活動最高潮，下午1時由新竹市副市長沈慧虹（左三）率...
2019竹塹中元城隍祭今天進入活動最高潮，下午1時由新竹市副市長沈慧虹（左三）率領千餘人的宮廟陣頭都從城隍廟熱鬧出發。記者張雅婷／攝影
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2019竹塹中元城隍祭今天進入活動最高潮，下午1時由新竹市副市長沈慧虹率領千餘人...
2019竹塹中元城隍祭今天進入活動最高潮，下午1時由新竹市副市長沈慧虹率領千餘人的宮廟陣頭都從城隍廟熱鬧出發。記者張雅婷／攝影
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2019竹塹中元城隍祭今天進入活動最高潮，下午1時由新竹市副市長沈慧虹率領千餘人的宮廟陣頭都從城隍廟熱鬧出發。記者張雅婷／攝影
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2019竹塹中元城隍祭今天進入活動最高潮，下午1時由新竹市副市長沈慧虹率領千餘人的宮廟陣頭都從城隍廟熱鬧出發。記者張雅婷／攝影
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2019竹塹中元城隍祭今天進入活動最高潮，下午1時由新竹市副市長沈慧虹率領千餘人的宮廟陣頭都從城隍廟熱鬧出發。記者張雅婷／攝影
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2019竹塹中元城隍祭今天進入活動最高潮，下午1時由新竹市副市長沈慧虹率領千餘人的宮廟陣頭都從城隍廟熱鬧出發。記者張雅婷／攝影
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新竹城隍廟城隍爺

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