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攜手時尚媒 桃園市打造全運會新風貌

2019-08-15 17:06中央社 桃園15日電

北科附工是今年全國運動會賽場之一，桃園市府將協助整修活動中心、田徑場等場館設施，...
北科附工是今年全國運動會賽場之一，桃園市府將協助整修活動中心、田徑場等場館設施，迎接全運會。 圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦今天表示，市府與男性時尚媒體GQ合作，以全國運動會選手為中心，透過跨境、跨界方式，結合運動與流行時尚，為全運會量身打造新面貌，成為桃園城市品牌新亮點。

全國運動會10月19日至24日將在桃園舉行，這場國內規模最大的體育賽事，今年競賽項目多達34項，國內運動選手精銳盡出，更被視為是2020年東京奧運的前哨戰。

鄭文燦出席「108全國運動會桃園xGQ跨界合作發布會」表示，市府團隊跳脫既有框架，以嶄新角度創造屬於台灣自己的運動會，集結國內多位重量級設計師及影像工作者，塑造全運會整體風格。

鄭文燦說，市府邀請跆拳道選手莊佳佳、韻律體操宋語涵、武術莊佳雯、射箭彭士誠、橄欖球宋哲宇、籃球簡祐哲與輕艇簡證嚴等7名桃園選手為主角，展現運動選手新潮時尚的一面，也傳遞運動選手速度及力量之美。

鄭文燦指出，距離全運會開幕倒數65天，市府也展開系列宣傳活動，包括邀請不同縣市選手為全運會代言，在各地戶外看板及全國運動會主題曲MV中露出，並以全運會作為舞台，行銷多元城市及運動特色，市府也將邀請五月天等知名藝人、導演拍攝形象影片，邀請全民一起挺全運會。

體育局長莊佳佳表示，2年一次的全國運動會是台灣最大的綜合性比賽，各縣市運動好手都把它當作明年登場的奧運前哨戰，選手們都會把這2場賽事當重點，在平常的訓練強度上調整到顛峰，而選手們在明年奧運前，也有近一年的時間可以訓練調整。

東京奧運鄭文燦

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