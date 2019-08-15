悠遊卡、借閱證2卡合一 新竹縣推2萬張供民眾免費申辦

2019-08-15 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣14所公共圖書館，從今年9月24日起全面推動「圖書通閱」服務，讓民眾借書、還書更方便，文化局也預計未來會製作2 萬張新竹縣公共圖書館統一標誌悠遊卡借書證，屆時歡迎民眾踴躍申辦。

為促進公共圖書館資源共享，新竹縣政府今天上午召開「健全公共圖書館營運體制及組織體系發展輔導團」第3次分組輔導暨第2次發展小組會議，通過自今年9月24日起，新竹縣14所公共圖書館全面推動「圖書通閱」服務。

文化局指出，「通借」是指民眾可線上預約甲館圖書，指定乙館取書；「通還」則是甲地借書乙地還書。文化局、竹北、竹東、關西、新豐、湖口、芎林、寶山等8處圖書館，在2017年就參與「通還」，9月24日將增加「通借」服務。至於新埔、北埔、峨眉、橫山、尖石、五峰等鄉鎮圖書館，9月24日起「通借」、「通還」將一次到位，服務民眾。

文化局將委託物流公司每周一次到各鄉鎮圖書館收、送書，以竹北市文化局圖書館借書、五峰鄉圖書館還書為例，就可節省37公里、55分鐘車程，在尖石圖書館還書的話，也能省去30公里、41分鐘的時間。

國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所教授柯皓仁表示，通借、通還的好處就是可將全縣圖書資源有效的分配，因為有些書並不需要14個圖書館都有，有需要的話向其他圖書館借就可以了。