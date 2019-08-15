親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨高市黨部決議開除楊秋興 楊將宣布退黨

悠遊卡、借閱證2卡合一 新竹縣推2萬張供民眾免費申辦

2019-08-15 14:48聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣14所公共圖書館，從今年9月24日起全面推動「圖書通閱」服務，讓民眾借書、還書更方便，文化局也預計未來會製作2 萬張新竹縣公共圖書館統一標誌悠遊卡借書證，屆時歡迎民眾踴躍申辦。

為促進公共圖書館資源共享，新竹縣政府今天上午召開「健全公共圖書館營運體制及組織體系發展輔導團」第3次分組輔導暨第2次發展小組會議，通過自今年9月24日起，新竹縣14所公共圖書館全面推動「圖書通閱」服務。

文化局指出，「通借」是指民眾可線上預約甲館圖書，指定乙館取書；「通還」則是甲地借書乙地還書。文化局、竹北、竹東、關西、新豐、湖口、芎林、寶山等8處圖書館，在2017年就參與「通還」，9月24日將增加「通借」服務。至於新埔、北埔、峨眉、橫山、尖石、五峰等鄉鎮圖書館，9月24日起「通借」、「通還」將一次到位，服務民眾。

文化局將委託物流公司每周一次到各鄉鎮圖書館收、送書，以竹北市文化局圖書館借書、五峰鄉圖書館還書為例，就可節省37公里、55分鐘車程，在尖石圖書館還書的話，也能省去30公里、41分鐘的時間。

國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所教授柯皓仁表示，通借、通還的好處就是可將全縣圖書資源有效的分配，因為有些書並不需要14個圖書館都有，有需要的話向其他圖書館借就可以了。

另外，會中也討論新竹縣公共圖書館圖書借閱證，將結合悠遊卡全面升級，讓悠遊卡化身借閱證，享受2卡合1的便利，文化局預計製作2萬張，一張新卡的工本費100 元，縣長楊文科承諾縣府會負責200萬元的製作費，不向民眾收費，等行政作業程序完成後就可開始製作，屆時歡迎民眾踴躍申辦。

新竹縣14所公共圖書館，從今年9月24日起全面推動「圖書通閱」服務，讓民眾借書、...
新竹縣14所公共圖書館，從今年9月24日起全面推動「圖書通閱」服務，讓民眾借書、還書更方便。記者陳斯穎／攝影
分享

圖書館文化局新竹

相關新聞

1頂藺草帽 百年苑裡情

2019-08-15 14:22

40年代蔣夫人一句話 救了帽蓆業

2019-08-15 14:20

林智堅馬祖勞軍播放「媽媽的話」 新竹子弟驚喜淚崩

2019-08-15 13:52

南崁溪整治 鄭文燦：印象大橋完工後串起22K自行車道

2019-08-15 12:05

影／藺編工藝復興計畫募資大爆發 300年傳承不中斷

2019-08-15 11:21

苑裡藺草編織嘸甘大甲專美 要打響「苑裡帽蓆」美名

2019-08-15 11:21

苑裡藺編工藝傳下去 讓阿嬤也有錢賺

2019-08-15 08:56

苑裡藺編工藝復興 「藺子」夫妻創業有堅持

2019-08-15 08:51

新瓦屋耕讀生活趣多元體驗 都市田園樂8/16開放報名

2019-08-15 07:56

苗栗編織節周末登場 要讓郵筒華麗變身

2019-08-14 22:32

錯過勘災期限 苗栗紅棗災損 無法現金救助

2019-08-14 22:28

台電漏油汙染 桃市環局：限20日前清除

2019-08-14 22:26

竹縣首期公托家園 最快9月底開始收托

2019-08-14 22:23

六都市長政治獻金花最少 鄭文燦還退還企業600萬元

2019-08-14 22:17

桃園慶讚中元15街庄 7大宗親、9輛水燈排車入夜遶境

2019-08-14 21:07

影／郵筒創意大變身 苗栗編織節、木雕節增添社區議題

2019-08-14 19:15

公共設施追求智慧建築 鄭文燦：徒增成本不一定好用

2019-08-14 18:33

紅棗災損減產3分之2 農友哀嚎現金救助因逾期無著

2019-08-14 18:27

桃園平鎮易淹水社區 市府設截流溝解排水瓶頸

2019-08-14 17:52

林智堅拜訪劉增應 10顆星縣市長交流施政經驗

2019-08-14 16:50

搶先看！竹縣首間公托亮相 最快9月底開始收托

2019-08-14 16:46

台電挖破油管漏油汙染400米 環保局：限期20日前清除

2019-08-14 16:36

鄭宏輝推新竹小路亂撞系列 介紹享噹初等深夜食堂

2019-08-14 16:31

桃園區慶贊中元水燈排繞境今晚登場 景福宮前熱鬧演出

2019-08-14 15:51

歡唱1萬6900首 頭份社區、老人文康中心有授權

2019-08-14 15:39

台灣疊杯疊出冠軍 高三小將帶回亞洲總冠軍

2019-08-14 15:27

傳因官司將辭職由妻補選 苗縣長徐耀昌：無聊假議題

2019-08-14 14:34

變形金剛霸氣登場 觀音蓮花季周末開跑

2019-08-14 13:54

殯葬自治條例提案修正設啟用距離規範 苗議會表決退回

2019-08-14 13:47

影／台電又出包漏油汙染 漁民不滿抗爭擴大

2019-08-14 12:36

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

下雨這樣穿就不會濕？澎湖路邊出現比基尼辣妹

2019-08-14 17:01

影／彰化有天體營？網友驚「我是看到什麼了？」

2019-08-14 20:23

考驗你的中文程度！全台只此一家 她的名字叫「奧婠」

2019-08-15 10:18

原來宜蘭人身分證這麼好用 爽爽吃飯店美食享優惠

2019-08-15 07:43

「沒表演就被趕」表演團體傻眼 基隆中元祭遊行挨批

2019-08-15 10:11

彰化爌肉太有名 父子聯手開發爌肉「脆肉鬆」搶手

2019-08-14 19:00

今年國慶煙火超過30分鐘 音樂與煙火齊美

2019-08-14 17:40

一天兩班公車、距離百公里卻無地域加給？連縣府也不平

2019-08-14 19:26

影／空拍看基隆中元祭放水燈遊行 宛如不夜城

2019-08-14 21:37

搶先看！竹縣首間公托亮相 最快9月底開始收托

2019-08-14 16:46

林智堅馬祖勞軍播放「媽媽的話」 新竹子弟驚喜淚崩

2019-08-15 13:52

新竹市單身婚育租金補貼 9月2日上路

2019-08-15 13:59

台中停水最長46小時 旅館業：這是文明國家嗎？

2019-08-15 13:57

影╱基隆望海巷放水燈頭岸上失火 提早喊「發喔！」

2019-08-14 23:33

中元祭放水燈遊行基隆封城 蔡英文：這座城市正脫胎換骨

2019-08-14 20:05

蔡總統色彩屋朝聖讚好美 飛天掃帚拍照卡卡的沒跳

2019-08-14 19:01

林智堅拜訪劉增應 10顆星縣市長交流施政經驗

2019-08-14 16:50

公共設施追求智慧建築 鄭文燦：徒增成本不一定好用

2019-08-14 18:33

看見恆春半島的美好和魅力 屏日生活市集周六日登場

2019-08-15 08:19

影╱基隆放水燈熊熊烈火海上好兄弟引路 越旺越發

2019-08-15 00:26

國道4號潭子交流道工程 1個多月兩度崩塌

2019-08-15 00:34

雲縣府打造「古坑溝子埧產業園區」 將創造180億產值

2019-08-15 12:04

六都市長政治獻金花最少 鄭文燦還退還企業600萬元

2019-08-14 22:17

天熱偏逢冷氣壞 金門醫院病患悶出滿肚火

2019-08-14 19:10

台農77號稱霸草屯稻米賽 這關鍵害台梗9號慘敗

2019-08-14 18:27

把洋蔥用心當孩子照顧 眾人歉收他獨笑

2019-08-15 07:49

基隆水燈頭電線走火燒光 道長：一樣燒旺

2019-08-15 11:40

石門整治工程溪流變泥流染「黃」出海口 生態堪憂

2019-08-15 12:34

全國技能競賽下月登場 汽車噴漆少女日練12小時拚金

2019-08-14 22:39

議員批鋪馬路掉渣品質糟 北巿新北處：開罰並要求改善

2019-08-15 09:59

韓國瑜要求警巡工地納勤務惹議 高市警局長出聲緩頰

2019-08-15 15:15

科技執法啟用 行經林口交流道當心荷包失血

2019-08-15 13:55

邀5星縣長黃健庭分享治理台東 侯友宜：用錢也買不到

2019-08-14 16:41

北市成功橋塞爆 民怨「內湖交通爛」

2019-08-15 00:12

苑裡藺編工藝傳下去 讓阿嬤也有錢賺

2019-08-15 08:56

嘉市第三間非營利幼兒園揭牌 還設有「開心農場」

2019-08-14 18:12

紅棗災損減產3分之2 農友哀嚎現金救助因逾期無著

2019-08-14 18:27

不再抽地下水！綠川、柳川「節流」減輕台中市庫負擔

2019-08-14 23:10

罷韓遊行申請被駁 Wecare高雄：市府故意要「卡」

2019-08-15 13:48

小琉球龍蝦洞驚見豬屍 研判從台灣本島漂來

2019-08-14 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top