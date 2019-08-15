新竹市單身婚育租金補貼 9月2日上路

2019-08-15 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市政府9月2日起推出「單身青年、新婚夫妻、育有未成年子女家庭」租金補貼計畫，申請人依身分及家庭狀況，每月可申請租金補貼2600元至3000元不等，總補助經費共約1350萬元，由中央全額補助，盼減輕新竹市青年朋友居住負擔。

市府都發處長陳凱凌表示，租金補貼對象包括20至40歲單身青年、2年內新婚夫妻、育有未成年子女家庭，每月平均所得在3萬零970元以下，未持有不動產，便有機會提出申請，希望有助青年朋友敢婚、願生、樂養，協助單身青年及婚育家庭減輕租屋負擔。

市府指出，過去申請租金補貼的房東資料，因需提供稅捐單位課稅，造成許多房東不願參與租金補貼計畫，為鼓勵愛心房東釋出空餘屋，市府已訂定相關公益出租人稅捐減免獎勵措施，提供愛心房東綜所稅免稅額每月每屋最高1萬元、房屋稅率1.2%、地價稅適用自用稅率等3種稅賦優惠。