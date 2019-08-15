林智堅馬祖勞軍播放「媽媽的話」 新竹子弟驚喜淚崩

2019-08-15 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市長林智堅率市府團隊赴馬祖交流，並到前線慰勞服役的新竹子弟，現場播放為他們預錄「媽媽的話」影片，全場瞬間爆哭，香山子弟張婉君中士看到影片中媽媽為自己整理房間的身影，當場淚崩「好想馬上抱抱媽媽」，連江縣長劉增應感動表示「太驚喜了，好用心」。

林智堅首次至離島前線勞軍，準備香雞排與冰可樂讓大家享用，他說，對離島服役軍人來說，最珍貴的就是與家人的互動，因此團隊事前走訪幾名在馬祖服役的新竹子弟家，拍下家屬想對孩子說的一段話及溫馨鼓勵。

影片中香山子弟張婉君中士的媽媽分享，當初女兒要去當兵擔心辛苦又很捨不得，思念時就會到女兒房間整理衣櫃，還柔情喊話「媽媽愛妳」；上兵郭羿承的外公、外婆疼惜的叮嚀寶貝孫子要乖，外公想孫還忍不住留淚；李心芸中尉的母親說「寶寶妳最棒了！克服這麼多困難，我以妳為榮」。

家人的溫暖瞬間感染現場，讓新竹子弟又哭又笑，連部隊長官、市府主管也感動落淚，張婉君志願從軍希望幫助家中經濟，她感謝林智堅與市府團隊帶來這支影片，讓她保持軍旅生活動力，「好想馬上抱抱媽媽！」，她也請市府團隊錄下一段話給媽媽「永遠愛媽媽」，也興奮表示再過3天就可放假回到最想念的故鄉新竹。

郭羿承表示，看到爺爺、奶奶的的影片很開心也很感動，他會聽話努力服役，他最想念新竹市的蚵仔煎，希望放假時可回新竹享用。林智堅也與新竹子弟閒聊，不忘為在外地打拚的子弟說明家鄉的改變。