關閉廣播導致視障者過站 苗栗客運懲處司機

2019-08-15 13:08 中央社 苗栗縣15日電



一名視障者搭苗栗客運公車，因沒語音廣播錯過下車站，司機表示「語音太吵」關閉廣播。苗栗客運今天指出，司機未回報語音系統故障又沒向乘客說明清楚，除加強訓練也會懲處。

鍾姓視障者指出，日前搭乘苗栗客運公車，上車後過了許久都沒聽到到站語音廣播，因此向司機請求協助開啟廣播或是提醒自己到哪一站了，不料，司機卻回覆，「太吵了不習慣」，車上沒有語音。

鍾姓視障者因為聽不到廣播語音錯過目的地，所幸獲得熱心民眾幫忙，才順利回到上一站，事後向客運公司反映希望改善或提升司機員服務品質，並建議統一上車刷卡位置，讓身障者與老人家方便搭乘，也不會經常打擾司機員。

苗栗客運副站長曾威豪今天表示，經調查後發現是語音播報器臨時故障，司機員未回報公司，又認為不需要跟乘客說明，才會脫口而出說太吵，目前除緊急報修外，也扣除該名司機當月安全獎金。

苗栗客運指出，對於造成視障者搭乘困擾以及民眾觀感不佳，表示歉意，日後將加強教育訓練與勤前安全管理，確保類似狀況不再發生。

苗栗監理站指出，依規定每輛公車皆要播放語音廣播提示乘客到站位置，考量身障者搭乘，部分車輛還必須要有無障礙設施，相關設備都會列入定期考核中，考核結果不良除了持續要求改善外，也將影響運行許可年限，呼籲客運業者應盡可能打造友善的乘車空間與環境。