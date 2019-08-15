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南崁溪整治 鄭文燦：印象大橋完工後串起22K自行車道

2019-08-15 12:05聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦昨晚參加桃園區慶讚中元水燈排繞境、南崁溪放水燈活動，指出南崁溪整治邁入新的階段，沿線的水岸公園成為市民朋友喜歡的休閒場域之一，河岸橋樑各有特色，以後等「印象大橋」自行車道完工，將與南崁溪自行車道串連，形成約22公里長的自行車道，不但成為桃園的地標，也讓市民朋友騎自行車享受河岸風光。

鄭文燦說，未來桃林鐵路自行車道，也是休憩地點的熱門首選，也希望市民朋友喜歡，市府也會持續努力，共同完成市民對桃園各項建設的期許，也期盼未來南崁溪放水燈活動能夠成為地方特色。

鄭文燦昨晚先後前往桃園景福宮、蘆竹五福宮與大眾廟、桃園區南崁溪畔，出席慶讚中元系列活動，他表示大廟景福宮水燈排繞境有超過百年的歷史，活動邀請15街庄、7大姓氏的水燈排車祈福與表演，兼具傳統和創新的活動，他祈求桃園各地平安、建設大進步，讓每個家庭都能受到照顧，每個人的願望都能實現。 

鄭文燦指出，農曆7月是孝親月，充滿著對先人的思念，慶讚中元水燈排車繞境活動以普度的形式，祈求無主孤魂安息，不僅象徵眾生平等，也代表台灣人敦厚、虔誠的精神，藉由普度眾生的活動，讓地方居民得到更大的保障。 

鄭文燦說，市府每年皆編列相關預算，常態化支持慶讚中元等各式文化慶典，期盼這類的百年文化傳統活動能夠持續籌辦，讓市民朋友體驗充滿特色的台灣文化。今年水燈排繞境成功結合地將傳統信仰與南崁溪畔風光，讓傳統宗教慶典增添風采。

鄭文燦昨晚也到成功橋南崁溪畔主持祭典，在法師宣讀祭文、唸誦經懺後，完成莊嚴肅穆的施放水燈儀式。 

立法委員鄭寶清、市議員李光達、陳美梅、郭麗華、張桂綿、黃家齊、黃景熙、萬美玲、褚春來、簡智翔、蘇家明、市府民政局長湯蕙禎、桃園區長陳玉明、蘆竹區長邱瑞朝昨晚都出席慶讚中元。

桃園市長鄭文燦昨晚參加桃園區慶讚中元活動，還到南崁溪放水燈。圖／桃園市政府新聞處...
桃園市長鄭文燦昨晚參加桃園區慶讚中元活動，還到南崁溪放水燈。圖／桃園市政府新聞處提供
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水排燈全部立起來是繞境的重頭戲。圖／桃園市政府新聞處提供
水排燈全部立起來是繞境的重頭戲。圖／桃園市政府新聞處提供
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參加慶讚中元的水燈排車和花車停在成功橋下，五顏六色的燈光和造型把現場襯托更美麗。...
參加慶讚中元的水燈排車和花車停在成功橋下，五顏六色的燈光和造型把現場襯托更美麗。圖／桃園市政府新聞處提供
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水燈排到景福宮時大廟更明亮更顯熱鬧。圖／桃園市政府新聞處提供
水燈排到景福宮時大廟更明亮更顯熱鬧。圖／桃園市政府新聞處提供
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鄭文燦自行車放水燈

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