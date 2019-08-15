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苑裡藺草編織嘸甘大甲專美 要打響「苑裡帽蓆」美名

2019-08-15 11:21聯合報 記者劉星君╱即時報導

早年名聞全國「大甲帽蓆」曾是炙手可熱民生用品，但對苗栗縣苑裡鎮居民來說，以三角藺草編織的草帽、草蓆，應正名為「苑裡帽蓆」才對。依苑裡人說法，苑裡不僅是創編草帽發源地，更是草帽、草蓆的生產重鎮，只因當地沒有出口港，生產的草帽、草蓆以隔鄰的台中大甲為集散地，才被冠上「大甲帽蓆」之名。

一向視家鄉為帽蓆「原鄉」的苑裡人，對大甲帽蓆之名「不甘」，但北邊的通霄人也有意見，苑裡創編草帽，被視為地方帽蓆業開山祖師的洪鴛女士是通霄白沙屯人，後來嫁到苑裡，嚴格算起來，帽蓆發展不能不歸功通霄。

二次大戰前的日據時代和民國40、50年代，是帽蓆業發展最高峰，早期苑裡鎮一個編織帽蓆的女工，工資足可養活一家6口人，比公務員薪水還高，地方上的婦女幾乎投入編織。

民國38年以後，帽蓆業失去大陸市場，一度面臨產業危機，40年代，因老總統夫人蔣宋美齡指示，國內中學生都戴上由藺草編製的童軍帽，使得帽蓆業生機重現；苑裡鎮的帽蓆老店「振發帽蓆行」裡，往年還有一頂獨特造型，鑲有眼鏡的草帽，這是蔣宋美齡當年特別訂製的款式。

藺草工藝品生產，除草繩透過機器大量生產，其他製品都需手工。以藺草帽為例，看天吃飯的藺草，從種植到可提供編織至少需90天，一根草到製成一頂帽子，經歷7道步驟，約10到13工作天才能完成初步帽型。

苗栗縣府文化觀光局在2015年公告「苑裡藺草編織」登錄為無形文化資產的傳統藝術，陸續公告8名保存者，翌年起接連開辦藺草編織等傳統工藝課程、辦理編織藝術節，今年將開辦傳統工藝技術教師種子培訓。

藺草種植到可以提供編織需要約90到100天。圖／藺子提供
藺草種植到可以提供編織需要約90到100天。圖／藺子提供
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老藝師編藺草。圖／藺子提供
老藝師編藺草。圖／藺子提供
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藺草帽半成品。圖／藺子提供
藺草帽半成品。圖／藺子提供
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藺草收割。圖／藺子提供
藺草收割。圖／藺子提供
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2018年藺子實驗友善藺草田計畫啟動，2018年藺子農事體驗，第一期藺草收割。圖...
2018年藺子實驗友善藺草田計畫啟動，2018年藺子農事體驗，第一期藺草收割。圖／藺子提供
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編草。圖／藺子提供
編草。圖／藺子提供
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2018年藺子第一次種藺草。圖／藺子提供
2018年藺子第一次種藺草。圖／藺子提供
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曬草。圖／藺子提供
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2018年藺子第一次種藺草。圖／藺子提供
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藺草草料分級。圖／藺子提供
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藺草草料處理。圖／藺子提供
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