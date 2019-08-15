影／藺編工藝復興計畫募資大爆發 300年傳承不中斷

2019-08-15 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣苑裡鎮有近三百年藺草編織史，苑裡媳婦廖怡雅與先生李易紳2016年創辦「藺子」工作室，替藺草產業注入新活力，他們觀察，苑裡僅存使用逾半甲子2台草帽生產機具，已無技師可修復，產業恐面臨中斷危機，上個月在集資平台發起「藺編工藝復興計劃」，目標180萬元添置新機具，有七百多人贊助，還不到一個月超過目標。

廖怡雅與李易紳夫妻都是七年級生，創立「藺子」工作室，推展藺草文化，他們說，若沒人堅持傳承，5年、10年後可能就不見了，工作成立2年，從一開始合作4名工藝師，現與35名工藝師合作，去年起，更有平均年齡25歲在地青年，投入藺草種植、產品設計與編織教育。

藺編產業興盛時期，苑裡鎮有多達30家帽蓆行林立，隨著產業工業化與人口外移，產品售價相對高，產業逐漸蕭條，全鎮僅存4間老店咬牙經營。李易紳說，曾經逾50公頃藺草田，現剩下不到1公頃，而壓制草帽帽型的關鍵製帽機，僅存最後2台。

兩人說，製帽機是製作藺草帽的關鍵設備，手工編織的帽胚要靠機器壓模才能完成，苑裡僅剩兩台製帽機運轉近30年，因為太老舊無法再維修。許多人問「為什麼帽子造型都一樣？」因為模具老舊，整燙帽子造型有限。且一旦製帽機停止運作，全苑裡「上百位職人阿嬤的工作，每年約7500頂的藺草帽生產」都將被迫中止，因此才會發起「藺編工藝復興計劃」，募集時間從上月23日，預計9月11日，雖然還剩28天，但已完成目標，還繼續獲得支持中。