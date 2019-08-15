親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

血不濃於人民幣？土耳其微妙的「維吾爾無力感」

全台只此一家！她名字叫「奧婠」 你會念嗎？

影／藺編工藝復興計畫募資大爆發 300年傳承不中斷

2019-08-15 11:21聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣苑裡鎮有近三百年藺草編織史，苑裡媳婦廖怡雅與先生李易紳2016年創辦「藺子」工作室，替藺草產業注入新活力，他們觀察，苑裡僅存使用逾半甲子2台草帽生產機具，已無技師可修復，產業恐面臨中斷危機，上個月在集資平台發起「藺編工藝復興計劃」，目標180萬元添置新機具，有七百多人贊助，還不到一個月超過目標。

廖怡雅與李易紳夫妻都是七年級生，創立「藺子」工作室，推展藺草文化，他們說，若沒人堅持傳承，5年、10年後可能就不見了，工作成立2年，從一開始合作4名工藝師，現與35名工藝師合作，去年起，更有平均年齡25歲在地青年，投入藺草種植、產品設計與編織教育。

藺編產業興盛時期，苑裡鎮有多達30家帽蓆行林立，隨著產業工業化與人口外移，產品售價相對高，產業逐漸蕭條，全鎮僅存4間老店咬牙經營。李易紳說，曾經逾50公頃藺草田，現剩下不到1公頃，而壓制草帽帽型的關鍵製帽機，僅存最後2台。

兩人說，製帽機是製作藺草帽的關鍵設備，手工編織的帽胚要靠機器壓模才能完成，苑裡僅剩兩台製帽機運轉近30年，因為太老舊無法再維修。許多人問「為什麼帽子造型都一樣？」因為模具老舊，整燙帽子造型有限。且一旦製帽機停止運作，全苑裡「上百位職人阿嬤的工作，每年約7500頂的藺草帽生產」都將被迫中止，因此才會發起「藺編工藝復興計劃」，募集時間從上月23日，預計9月11日，雖然還剩28天，但已完成目標，還繼續獲得支持中。

募資網站連結：http://bit.ly/2XYCBWv

製帽機製帽。圖／藺子提供
製帽機製帽。圖／藺子提供
分享
苗栗縣苑裡鎮被譽為藺草編織的原鄉，日曬中的三角藺草形成迷人的構圖。記者胡蓬生／攝...
苗栗縣苑裡鎮被譽為藺草編織的原鄉，日曬中的三角藺草形成迷人的構圖。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣苑裡鎮被譽為藺草編織的原鄉，日曬中的三角藺草形成迷人的構圖。記者胡蓬生／攝...
苗栗縣苑裡鎮被譽為藺草編織的原鄉，日曬中的三角藺草形成迷人的構圖。記者胡蓬生／攝影
分享
苗縣苑裡鎮僅存兩台30年的製帽機，其中一台。圖／藺子提供
苗縣苑裡鎮僅存兩台30年的製帽機，其中一台。圖／藺子提供
分享
苗栗縣苑裡鎮被譽為藺草編織的原鄉，日曬中的藺草建構出迷人的場景。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮被譽為藺草編織的原鄉，日曬中的藺草建構出迷人的場景。記者胡蓬生／攝影
分享

相關新聞

苑裡藺草編織嘸甘大甲專美 要打響「苑裡帽蓆」美名

2019-08-15 11:21

苑裡藺編工藝傳下去 讓阿嬤也有錢賺

2019-08-15 08:56

苑裡藺編工藝復興 「藺子」夫妻創業有堅持

2019-08-15 08:51

新瓦屋耕讀生活趣多元體驗 都市田園樂8/16開放報名

2019-08-15 07:56

苗栗編織節周末登場 要讓郵筒華麗變身

2019-08-14 22:32

錯過勘災期限 苗栗紅棗災損 無法現金救助

2019-08-14 22:28

台電漏油汙染 桃市環局：限20日前清除

2019-08-14 22:26

竹縣首期公托家園 最快9月底開始收托

2019-08-14 22:23

六都市長政治獻金花最少 鄭文燦還退還企業600萬元

2019-08-14 22:17

桃園慶讚中元15街庄 7大宗親、9輛水燈排車入夜遶境

2019-08-14 21:07

影／郵筒創意大變身 苗栗編織節、木雕節增添社區議題

2019-08-14 19:15

公共設施追求智慧建築 鄭文燦：徒增成本不一定好用

2019-08-14 18:33

紅棗災損減產3分之2 農友哀嚎現金救助因逾期無著

2019-08-14 18:27

桃園平鎮易淹水社區 市府設截流溝解排水瓶頸

2019-08-14 17:52

林智堅拜訪劉增應 10顆星縣市長交流施政經驗

2019-08-14 16:50

搶先看！竹縣首間公托亮相 最快9月底開始收托

2019-08-14 16:46

台電挖破油管漏油汙染400米 環保局：限期20日前清除

2019-08-14 16:36

鄭宏輝推新竹小路亂撞系列 介紹享噹初等深夜食堂

2019-08-14 16:31

桃園區慶贊中元水燈排繞境今晚登場 景福宮前熱鬧演出

2019-08-14 15:51

歡唱1萬6900首 頭份社區、老人文康中心有授權

2019-08-14 15:39

台灣疊杯疊出冠軍 高三小將帶回亞洲總冠軍

2019-08-14 15:27

傳因官司將辭職由妻補選 苗縣長徐耀昌：無聊假議題

2019-08-14 14:34

變形金剛霸氣登場 觀音蓮花季周末開跑

2019-08-14 13:54

殯葬自治條例提案修正設啟用距離規範 苗議會表決退回

2019-08-14 13:47

影／台電又出包漏油汙染 漁民不滿抗爭擴大

2019-08-14 12:36

「5151」、「4444」身分證字號諧音不吉利？一生可換1次

2019-08-14 07:24

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／彰化有天體營？網友驚「我是看到什麼了？」

2019-08-14 20:23

下雨這樣穿就不會濕？澎湖路邊出現比基尼辣妹

2019-08-14 17:01

彰化爌肉太有名 父子聯手開發爌肉「脆肉鬆」搶手

2019-08-14 19:00

今年國慶煙火超過30分鐘 音樂與煙火齊美

2019-08-14 17:40

考驗你的中文程度！全台只此一家 她的名字叫「奧婠」

2019-08-15 10:18

原來宜蘭人身分證這麼好用 爽爽吃飯店美食享優惠

2019-08-15 07:43

一天兩班公車、距離百公里卻無地域加給？連縣府也不平

2019-08-14 19:26

影／空拍看基隆中元祭放水燈遊行 宛如不夜城

2019-08-14 21:37

每年吸引20萬人潮！ 全台獨嘉「 大士爺文化祭開跑」

2019-08-14 12:08

搶先看！竹縣首間公托亮相 最快9月底開始收托

2019-08-14 16:46

「沒表演就被趕」表演團體傻眼 基隆中元祭遊行挨批

2019-08-15 10:11

殯葬自治條例提案修正設啟用距離規範 苗議會表決退回

2019-08-14 13:47

中元祭放水燈遊行基隆封城 蔡英文：這座城市正脫胎換骨

2019-08-14 20:05

影╱基隆望海巷放水燈頭岸上失火 提早喊「發喔！」

2019-08-14 23:33

台中資深議員涂明榮今辭世 擔心藍營不團結、弱勢無助

2019-08-14 14:21

蔡總統色彩屋朝聖讚好美 飛天掃帚拍照卡卡的沒跳

2019-08-14 19:01

林智堅拜訪劉增應 10顆星縣市長交流施政經驗

2019-08-14 16:50

彰化農地重劃一甲子 這幾個鄉鎮還在努力中

2019-08-14 15:04

公共設施追求智慧建築 鄭文燦：徒增成本不一定好用

2019-08-14 18:33

影╱基隆放水燈熊熊烈火海上好兄弟引路 越旺越發

2019-08-15 00:26

看見恆春半島的美好和魅力 屏日生活市集周六日登場

2019-08-15 08:19

六都市長政治獻金花最少 鄭文燦還退還企業600萬元

2019-08-14 22:17

彩繪稻田插秧黃偉哲帶領拜田頭 農業局：10月來六甲

2019-08-14 12:09

天熱偏逢冷氣壞 金門醫院病患悶出滿肚火

2019-08-14 19:10

台南永康仁德水患難治？蘇煥智：200年前古鯽魚潭

2019-08-15 10:34

傳因官司將辭職由妻補選 苗縣長徐耀昌：無聊假議題

2019-08-14 14:34

影／台電又出包漏油汙染 漁民不滿抗爭擴大

2019-08-14 12:36

台農77號稱霸草屯稻米賽 這關鍵害台梗9號慘敗

2019-08-14 18:27

國道4號潭子交流道工程 1個多月兩度崩塌

2019-08-15 00:34

把洋蔥用心當孩子照顧 眾人歉收他獨笑

2019-08-15 07:49

農路破損居民不便 台東縣府斥資百萬修路

2019-08-14 15:05

歡唱1萬6900首 頭份社區、老人文康中心有授權

2019-08-14 15:39

剩下3年半任期 侯友宜：打造10家智能衛生所

2019-08-14 12:24

邀5星縣長黃健庭分享治理台東 侯友宜：用錢也買不到

2019-08-14 16:41

紅棗災損減產3分之2 農友哀嚎現金救助因逾期無著

2019-08-14 18:27

北市成功橋塞爆 民怨「內湖交通爛」

2019-08-15 00:12

花蓮田間設捕鳥網 未申請恐開罰

2019-08-14 15:03

台電挖破油管漏油汙染400米 環保局：限期20日前清除

2019-08-14 16:36

不再抽地下水！綠川、柳川「節流」減輕台中市庫負擔

2019-08-14 23:10

影／郵筒創意大變身 苗栗編織節、木雕節增添社區議題

2019-08-14 19:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top