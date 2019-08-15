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平鎮警多處路段執行測速 用路人請勿心存僥倖

2019-08-15 11:10聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市平鎮區中興路、新光路及中庸路段，設多支警52標誌（測速照相警告標誌），經平鎮警分局不定點、不定時執行流動測速照相勤務，發現仍有少部分汽機車用路人，在行經該路段時、超速違規，平鎮警分局除持續取締外，並加強宣導安全駕駛觀念，以降低民眾超速違規件數。

平鎮警分局交通組組長劉邦誠表示，桃園市政府交通局日前會同平鎮警分局等單位，勘查平鎮區各條新闢、拓寬道路及易肇事路段後，在平鎮區中興路、新光路及中庸路段，設立多支警52標誌（測速照相警告標誌），除警示各用路人，也希望透過警52標誌來降低用路人超速違規行為。

目前平鎮警方利用新式手持式雷射測速槍、雷達移動式測速設備，自8月1日起至今，在平鎮區中興路、新光路及中庸路段，以不定點、不定時取締方式，加強執勤取締力道，上述路段車禍發生率，較7月份已大幅降低35%，可見車速降低、交通事故也會跟著降低。

平鎮警方自8月1日至今，在規畫8個加強取締超速路段，共計取締49件超速違規，平鎮警分局呼籲各用路人，如行車速度超過最高時速者，可處1200元以上2400元以下罰鍰，另行車速度超過規定之最高時數60公里以上者（嚴重超速），將處6000元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照3個月，請用路人勿心存僥倖，放慢速度、安全回家。

平鎮警分局利用新式手持式雷射測速槍、雷達移動式測速設備，在警52超速拍照取締標誌...
平鎮警分局利用新式手持式雷射測速槍、雷達移動式測速設備，在警52超速拍照取締標誌路段，加強取締超速車輛。 圖／平鎮警分局提供
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平鎮警分局利用新式手持式雷射測速槍、雷達移動式測速設備，在警52超速拍照取締標誌...
平鎮警分局利用新式手持式雷射測速槍、雷達移動式測速設備，在警52超速拍照取締標誌路段，加強取締超速車輛。 圖／平鎮警分局提供
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平鎮警分局利用新式手持式雷射測速槍、雷達移動式測速設備，在警52超速拍照取締標誌路段，加強取締超速車輛。 圖／平鎮警分局提供
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平鎮警分局利用新式手持式雷射測速槍、雷達移動式測速設備，在警52超速拍照取締標誌路段，加強取締超速車輛。 圖／平鎮警分局提供
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平鎮警分局利用新式手持式雷射測速槍、雷達移動式測速設備，在警52超速拍照取締標誌路段，加強取締超速車輛。 圖／平鎮警分局提供
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測速事故劉邦誠

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