平鎮警多處路段執行測速 用路人請勿心存僥倖

2019-08-15 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區中興路、新光路及中庸路段，設多支警52標誌（測速照相警告標誌），經平鎮警分局不定點、不定時執行流動測速照相勤務，發現仍有少部分汽機車用路人，在行經該路段時、超速違規，平鎮警分局除持續取締外，並加強宣導安全駕駛觀念，以降低民眾超速違規件數。

平鎮警分局交通組組長劉邦誠表示，桃園市政府交通局日前會同平鎮警分局等單位，勘查平鎮區各條新闢、拓寬道路及易肇事路段後，在平鎮區中興路、新光路及中庸路段，設立多支警52標誌（測速照相警告標誌），除警示各用路人，也希望透過警52標誌來降低用路人超速違規行為。

目前平鎮警方利用新式手持式雷射測速槍、雷達移動式測速設備，自8月1日起至今，在平鎮區中興路、新光路及中庸路段，以不定點、不定時取締方式，加強執勤取締力道，上述路段車禍發生率，較7月份已大幅降低35%，可見車速降低、交通事故也會跟著降低。