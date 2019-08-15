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苑裡藺編工藝傳下去 讓阿嬤也有錢賺

2019-08-15 08:56聯合報 記者劉星君╱即時報導

位於苗栗苑裡的藺子工作室成立近2年，合作工藝師從4人到現今35名，年齡從60到88歲都有，為傳承藺編工藝，由長者口述藺編流程，以數位化繪圖，記錄20種編紋、30個步驟，未來將編纂成冊，作為教學書。

64歲張秀葉每到假日會在門市展演藺編，她從藺子創業初期合作至今，從害羞到變得有自信，而合作工藝師中年紀最長的是88歲阿嬤劉蔡腰。

劉蔡腰從7歲開始學藺編，阿嬤說，當時沒工廠，家家戶戶都在編，從早做到晚，以前晚上沒有電燈，大家都圍著煤油燈在做，「如果編太慢就會被追上」。

老工藝師每人都有自己的個性，廖怡雅說，像最初有客人想跟阿屘嬤訂童帽，要求帽沿8公分，但阿屘嬤拒絕，認為小朋友帶這麼大帽沿遮頭遮臉不好看，堅持改4公分才願意編。

這款帽子每次規格也不太一樣，廖怡雅說，阿嬤說做得太開心花紋都編到頭上了，因此每次拿到帽子花紋都不一樣；經說明後，通路也願意進貨，形成這款特殊的「阿屘帽系列」。

由於合作藝師大多年長，編織一頂帽子至少6到8小時，負責到府收貨的李易紳，不時會關心阿嬤的生活起居，並堅持高單價、現金收購，為的是「希望阿嬤賺得到錢」，有阿嬤知道他們收購藺編產品，特別騎摩托車到門市毛遂自薦。

藺子去年1月也與世界展望會合作，開設藺編技藝培訓課程，讓經濟弱勢媽媽們學習一技之長，有8名婦女參與，現在有6人已能接單生產簡易產品。

劉蔡腰從7歲就學習從事藺草編織，迄今超過80年仍創作不輟，文觀局月前推出她的個展...
劉蔡腰從7歲就學習從事藺草編織，迄今超過80年仍創作不輟，文觀局月前推出她的個展「阿嬤的藺草世界」。記者胡蓬生／攝影
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藺子團隊與藺編工藝師阿屘阿嬤（中）。圖／藺子提供
藺子團隊與藺編工藝師阿屘阿嬤（中）。圖／藺子提供
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藺草編織技法數位化紀錄。記者劉星君／攝影
藺草編織技法數位化紀錄。記者劉星君／攝影
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現年88歲的阿嬤劉蔡腰，是藺子合作工藝師中年紀最長者。圖／藺子提供
現年88歲的阿嬤劉蔡腰，是藺子合作工藝師中年紀最長者。圖／藺子提供
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與藺子合作的藺編工藝師阿嬤們。圖／藺子提供
與藺子合作的藺編工藝師阿嬤們。圖／藺子提供
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藺子工作團隊，致力推展藺編產業的傳承。記者劉星君／攝影
藺子工作團隊，致力推展藺編產業的傳承。記者劉星君／攝影
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藺子創辦人之一廖怡雅（左三）與藺子合作的工藝師們。圖／藺子提供
藺子創辦人之一廖怡雅（左三）與藺子合作的工藝師們。圖／藺子提供
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阿屘帽。圖／藺子提供
阿屘帽。圖／藺子提供
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現年80歲的阿屘阿嬤。圖／藺子提供
現年80歲的阿屘阿嬤。圖／藺子提供
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阿屘阿嬤與阿屘帽。圖／藺子提供
阿屘阿嬤與阿屘帽。圖／藺子提供
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藺子團隊徵求工藝師阿嬤同意後，將阿嬤的簽名作為印章，讓大家認識工藝師。記者劉星君...
藺子團隊徵求工藝師阿嬤同意後，將阿嬤的簽名作為印章，讓大家認識工藝師。記者劉星君／攝影
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藺子工作室夥伴與藺編工藝師88歲劉蔡腰阿嬤（中）。圖／藺子提供
藺子工作室夥伴與藺編工藝師88歲劉蔡腰阿嬤（中）。圖／藺子提供
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64歲張秀葉從藺子創辦初期，與藺子合作，現在每到假日，都會在苑裡藺子的門市，現場...
64歲張秀葉從藺子創辦初期，與藺子合作，現在每到假日，都會在苑裡藺子的門市，現場藺編展演。圖／藺子提供
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