苑裡藺編工藝傳下去 讓阿嬤也有錢賺

2019-08-15 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



位於苗栗苑裡的藺子工作室成立近2年，合作工藝師從4人到現今35名，年齡從60到88歲都有，為傳承藺編工藝，由長者口述藺編流程，以數位化繪圖，記錄20種編紋、30個步驟，未來將編纂成冊，作為教學書。

64歲張秀葉每到假日會在門市展演藺編，她從藺子創業初期合作至今，從害羞到變得有自信，而合作工藝師中年紀最長的是88歲阿嬤劉蔡腰。

劉蔡腰從7歲開始學藺編，阿嬤說，當時沒工廠，家家戶戶都在編，從早做到晚，以前晚上沒有電燈，大家都圍著煤油燈在做，「如果編太慢就會被追上」。

老工藝師每人都有自己的個性，廖怡雅說，像最初有客人想跟阿屘嬤訂童帽，要求帽沿8公分，但阿屘嬤拒絕，認為小朋友帶這麼大帽沿遮頭遮臉不好看，堅持改4公分才願意編。

這款帽子每次規格也不太一樣，廖怡雅說，阿嬤說做得太開心花紋都編到頭上了，因此每次拿到帽子花紋都不一樣；經說明後，通路也願意進貨，形成這款特殊的「阿屘帽系列」。

由於合作藝師大多年長，編織一頂帽子至少6到8小時，負責到府收貨的李易紳，不時會關心阿嬤的生活起居，並堅持高單價、現金收購，為的是「希望阿嬤賺得到錢」，有阿嬤知道他們收購藺編產品，特別騎摩托車到門市毛遂自薦。