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苑裡藺編工藝復興 「藺子」夫妻創業有堅持

2019-08-15 08:51聯合報 記者劉星君╱即時報導

「藺子」共同創辦人之一廖怡雅來自台南，大學就讀聯合大學工業設計學系，在老師帶領下，接觸藺草產業，改變她的一生，成為苑裡媳婦；他與丈夫李易紳創業，用行動改變藺編產業，讓長輩們看見「藺編新的可能與發展」。

31歲廖怡雅來自台南，大三時，老師帶著她做國科會的設計案，認識藺草產業，之後申請青輔會兩個月工讀深入認識社區。當社區開出職缺，她應徵專案經理，開啟推動藺編工藝之路。

在社區推廣藺編產業時，她認識當時在社區擔任藺草生態研究員的李易紳，他說，雖然是苑裡人，但在沒有參與社區工作前，完全不知道家鄉有藺草。

李易紳當時是被怡雅感動到，見她分享、推廣藺草產業時，常常講到哭了，他心想，「怎麼會有這種人？」她來自台南，卻很執著的為他的家鄉付出。

廖怡雅投入藺編工藝傳承近10年，創業的初衷希望能帶給老藝師穩定就業環境。2016年成立品牌「藺子」，初期因資金缺乏，只能到處找市集擺攤、找通路。

廖怡雅說，過去在社區工作，一名阿姨曾告訴她「很怕計畫補助減少，擔心失業，藝師阿姨後來因社區年度計畫刪減人力離開，但我卻什麼都做不了…」，她創業成功後，這位阿姨成為她第一位合作的阿姨。

創業初期，怡雅的家人從不支持到肯定，了解她在農村工作的初衷，易紳的父母親也成為工作夥伴。易紳的爸爸過去曾從事車床工作，投入藺草種植後，因為「職業病」，種出來草田非常整齊。易紳的媽媽協助產品車縫，從基礎學起，現在已是非常專業的車縫師傅。

創業初期，鎮上帽蓆行老闆對藺子有很多疑問，曾直指年輕人提高產收購價是破壞行情，打擊同業。李易紳說，不停的拜訪、說明，現在有2家帽蓆行與藺子合作，也把兩人當成兒女，還有曾經不太友善的老闆一改印象，告訴他「有你們這些年輕人回來做，其實也蠻好的」。

藺子創辦人之一李易紳（右）藺草編織教學。圖／藺子提供
藺子創辦人之一李易紳（右）藺草編織教學。圖／藺子提供
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藺子創辦人夫妻檔李易紳（右）與廖怡雅。記者劉星君／攝影
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編紋帆布袋。記者劉星君／攝影
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藺子創辦人夫妻檔李易紳（左）與廖怡雅。記者劉星君／攝影
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在苗栗縣苑裡鎮的藺子門市，介紹藺草編織技法。記者劉星君／攝影
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藺編相關產品，藺草帽鑰匙圈超熱銷。記者劉星君／攝影
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