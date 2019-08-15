新瓦屋耕讀生活趣多元體驗 都市田園樂8/16開放報名

2019-08-15 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣府文化局2019新瓦屋「耕讀生活趣」即將開跑啦！8月24日至11月9日推出四大主題活動，有節氣體驗、綠生活體驗、農事小學堂、秋收狂饗曲。8月16日上午10點起開放第一梯次網路報名，名額有限，額滿為止。

新竹縣副縣長陳見賢表示，客家人以耕、讀傳家，重視土地與教育傳承，文化局為再現珍貴客庄情境，每年秋季在新瓦屋舉辦農事體驗活動，提供大小朋友接觸傳統農耕及認識六家人文地景的平台，一起推動有機、無毒環境，保護自然生態是最重要的，希望各位民眾一起帶小朋友來學習了解農事，更懂得珍惜資源。

局長李猶龍表示，本期新瓦屋田間作物管理，委託新竹縣農會及竹縣青年農夫以尊重生態、友善環境的方式種植，所種的台農57號地瓜、台農2號地瓜葉、短期葉菜等，將在耕讀生活趣體驗活動中使用，真正落實「地產地銷」理念。

「節氣體驗」活動每場限額40人，8月24日處暑將由新豐鄉青年農夫吳建龍教學自製Q彈可口，外型如嫩豆腐的客家水粄；9月7日白露將碾米體驗讓大家現碾鮮米吃出健康；10月26日霜降將舉辦下田挖地瓜活動，讓民眾親身體會客家人順應節氣、尊重自然的生活節奏。

「綠生活體驗」活動每場限額40人，將結合創意研習及文史導覽，8月24日、9月7日邀請竹縣養蜂產銷班班長陳宏壬，分享蜜蜂知識並教民眾製作蜂蜜甜品；10月6日安排新瓦屋巡禮品嘗傳統擂茶滋味，推廣在地自然人文、環保實踐，培養民眾正確食育觀念。

「農事小學堂」將於9月至10月，開放新竹地區國小班級報名食農教育互動體驗，藉由學習單與專業人員導覽解說，認識有效利用水資源的旱作灌溉系統，還有好玩的古早味仙草凍DIY，場次有限，歡迎各學校團體填單申請或電話預約。

「秋收‧狂饗曲」將於11月9日壓軸登場，將與百位民眾體驗傳統伯公祭拜祈福儀式，下田焢窯烤地瓜樂趣，尋訪新瓦屋創藝聚落，欣賞草地劇場演出，歡慶秋收美好時光。