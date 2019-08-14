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竹縣首期公托家園 最快9月底開始收托

2019-08-14 22:23聯合報 記者陳斯穎／新竹報導

竹東鎮東正社區活動中心3樓的托育空間有48坪，硬體設施已完工，最快9月底開始收托...
竹東鎮東正社區活動中心3樓的托育空間有48坪，硬體設施已完工，最快9月底開始收托。 圖／新竹縣政府提供
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新竹縣出生率高，為減輕年輕家長育兒負擔，縣府將在3年內增設15處公共托育家園，第一期選定竹東鎮東正社區活動中心，最快9月底開始收托。

社會處指出，新竹縣目前2歲以下嬰幼兒約有9700多人，縣府盤點縣內公有建築物空間，以3年內爭取設置15處公托家園為目標。目前獲前瞻計畫核定補助的有10處，考量人口密度，規畫竹北4處、竹東3處、湖口、新豐、新埔各一處，每處補助120萬元修繕費，再加上縣府自籌款，預計每處將投入約140萬元修繕。

新竹縣政府B棟1樓的公共托育家園硬體設施已完工，目前正在籌備招生計畫及上網招標作...
新竹縣政府B棟1樓的公共托育家園硬體設施已完工，目前正在籌備招生計畫及上網招標作業，最快9月底可開始收托。記者陳斯穎／攝影
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第一期選定縣府B棟1樓及竹東鎮東正社區活動中心，縣府的托育空間坪數約22坪，東正社區活動中心有48坪，2處硬體設施都已完工驗收，目前正在籌備招生及委外經營招標，最快9月底可開始收托。

第二期選定利用婦幼館、竹東國小、新埔鎮公所後棟與湖口分駐所閒置空間，年底完成工程發包，社會處也持續尋找適合的公有館舍設置公托家園，爭取在2020年將剩餘的8處發包出去或設置完成。

社會處指出，每處公共托育家園最多收托12名設籍新竹縣、滿2個月至未滿2歲的嬰兒，且會有一定比例名額優先照顧弱勢家庭。另外，與目前托嬰中心1比5的護嬰比規範，縣府設置的公托則是1比4，收費也會比私立托嬰中心或保母費便宜。

新竹托育托嬰

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