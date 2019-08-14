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政治獻金支出酒、面膜？ 韓陣營：實體捐贈遭故意扭曲

六都市長政治獻金花最少 鄭文燦還退還企業600萬元

2019-08-14 22:17聯合報 記者張裕珍╱即時報導

監察院建置「政治獻金公開查閱平台」今天上線，桃園市長鄭文燦去年大選競選連任，政治獻金收入共283筆、金額4551萬7574元，支出共4951萬9896元，專戶餘額為負400萬2322元，是花最少、透支也最少的直轄市長；市府新聞處今晚也發出聲明，表示來自微風廣場、承德、常德、裕鋐等4間公司政治獻金收入共600萬元，競選團隊已在選舉期間依法返還。

依據政治獻金公開查閱平台資訊，鄭文燦政治獻金收入有283筆、共4551萬7574元，支出共4951萬9896元，專戶餘額為負400萬2322元，收入分別來自營利事業捐贈3273萬7900元、個人捐贈1200萬8799元、人民團體捐贈70萬元，至於政黨捐贈收入與台南黃偉哲一樣為0。

至於鄭文燦政治獻金支出4551萬7574元，最大宗為宣傳支出2236萬6732元，其次為集會支出1369萬6483元、返還捐贈997萬6400元、繳庫支出30萬元、公共關係費2萬6250元；與其他當選六都市長相比，鄭政治獻金收入倒數第二，但實際支出最少，透支400萬元也最少，比透支2283萬元、六都之冠的台中市長盧秀燕，少了五倍之多。

由於鄭文燦政治獻金營利事業捐贈部分共86筆，知名百貨集團微風廣場，於去年6月間以微風廣場實業公司捐款100萬元，另常德、承德、裕鋐等3間投資關係企業則在去年8月間，共捐款5筆共500萬元，4間企業累計600萬元，市府聲明強調，6筆共600萬元已經依法返還。

桃園市府新聞處指出，政治獻金專戶帳號為公開資訊，任何公司行號、個人皆可捐贈，惟政治獻金入帳之後，競選團隊有權可選擇返還政治獻金，實際上並未收受上述公司的政治獻金，返還過程皆按照監察院相關規定辦理，監察院皆有返還紀錄可供查詢。

監察院建置「政治獻金公開查閱平台」今天上線，桃園市長鄭文燦去年大選競選連任，政治...
監察院建置「政治獻金公開查閱平台」今天上線，桃園市長鄭文燦去年大選競選連任，政治獻金收入共283筆、金額4551萬7574元，支出共4951萬9896元，專戶餘額為負400萬2322元，是花最少、透支也最少的直轄市長。圖／桃園市政府提供
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市府新聞處今晚發出聲明表示，鄭文燦來自微風廣場、承德、常德、裕鋐等4間公司政治獻...
市府新聞處今晚發出聲明表示，鄭文燦來自微風廣場、承德、常德、裕鋐等4間公司政治獻金收入共600萬元，競選團隊已在選舉期間依法返還。圖／桃園市政府提供
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市府新聞處今晚發出聲明表示，鄭文燦來自微風廣場、承德、常德、裕鋐等4間公司政治獻...
市府新聞處今晚發出聲明表示，鄭文燦來自微風廣場、承德、常德、裕鋐等4間公司政治獻金收入共600萬元，競選團隊已在選舉期間依法返還。圖／桃園市政府提供
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政治獻金鄭文燦微風

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