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桃園慶讚中元15街庄 7大宗親、9輛水燈排車入夜遶境

2019-08-14 21:07聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市桃園區「2019慶讚中元系列」的重頭戲「水燈排遶境放水燈」活動今晚間6點起於藝文園區登場，桃園區公所今年邀請包括15街庄、7大姓氏宗親的9輛水燈排車，以及各社區社團陣頭隊伍參加慶典。

水燈排車隊從藝文園區出發，繞行主要道路晚上約7點抵達景福宮大廟前開始祈福及定點表演，結束後所有水燈排再遶境桃園區，約9點半抵達成功橋南崁溪畔，完成莊嚴肅穆施放水燈儀式。

桃園區公所指出，放水燈通常在中元普度前一天進行，意在事先通知水、陸界的孤魂野鬼前來接受祭祀，明天(15日)是中元節，區公所明天下午4點半在景福宮舉行「中元普度」活動，歡迎民眾一起來慶讚中元祈求平安。

桃園區公所表示，今年慶讚中元文化活動除了邀請5個陣頭團隊參與，另外也邀請在地新埔、龍岡、小檜溪、三民及南門等社區發展協會，以桃園好神保庇嘉年華創意踩街的方式參加慶典，而最讓民眾期待的水燈排，共有包括桃園區謝、林、簡、李、吳、黃、徐7大姓氏宗親、桃園15街庄中元慶典文化協進會及桃園市政府等9台水燈排車參加遶境，其中以市政府的水燈排車最為壯觀，高26公尺由360盏燈組成，並以傳統人力進行遶境，沿途都有民眾焚香祭拜，非常熱鬧。

遶境隊伍在景福宮停留並進行民俗表演，所有水燈排車則將水燈排高高豎起，向景福宮行禮致意，祈求風調雨順闔境平安；隨後再繼續遶境行程，前往成功橋南崁溪畔集結，溪旁擺設祭壇，供奉牲禮、紙錢。市長鄭文燦主持祭典，並在法師宣讀祭文、念誦經懺後，於9點45分將水燈放入水中點燃，完成放水燈儀式。

鄭文燦表示，農曆七月是思念祖先、普度無主孤魂的月份，桃園大廟景福宮水燈排遶境超過百年歷史，中元祭典結合多元傳統藝術與地方文化精粹，而每年中元前夕水燈排車遊行、放水燈更是中元普度的重頭戲，是很慎重的科儀，希望透過放水燈的祈福活動，讓台灣無災無難，桃園的每項建設都能順利推展，市府會照顧好每個家庭，也祝福市民朋友平安順利。

鄭文燦說，過去從桃園火車站到大廟及廟後是桃園最熱鬧的地方，未來捷運綠線與鐵路地下化都會經過這裡，鄰近的建設包括：捷運綠線順利開工、鐵路地下化的綜合規畫及工程設計順利完成。另外，市府規畫在鄰近的文昌公園興建地下停車場，也會改善公園、人行步道等設施，讓站前商圈及大廟商圈恢復榮景，成為全桃園最熱鬧的中心點。

桃園區慶贊中元文化系列活動，晚上水排燈遶境祈福。記者鄭國樑╱攝影
桃園區慶贊中元文化系列活動，晚上水排燈遶境祈福。記者鄭國樑╱攝影
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遶境放水燈鄭文燦

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