影／郵筒創意大變身 苗栗編織節、木雕節增添社區議題

2019-08-14 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗編織藝術節8月17日起一連2個周休假期將在苑裡鎮山腳國小登場，今年縣府並與中華郵政公司合作，活動期間將讓當地郵局的郵筒「華麗變身」，以布條及藺草在郵筒上交織出苗栗山海意象美景，藝術家今天起進駐創作，郵筒的創意裝飾將展至8月27日，為編織節增添社區議題的創作特色。

苗栗縣文化觀光局文創產業科指出，2019編織藝術節由文化部補助辦理，8月17-18、24-25日共2個周休假期推出，下午1點到6點辦夏日市集，策展團隊邀請Simple Life簡單生活團隊共同策畫，有30組以上品牌與8組表演團體將齊聚苑裡，在市集期間串連Everything Connects生活感知培育所及品牌設計師，在山腳國小日式宿舍辦編織生活展及11場編織手製工作坊，教大家編織自己的草鞋、夏日手感草編肩背包、藤編吊燈製作、刺繡編織耳飾製作等，帶民眾體會被大自然纖維包覆的感受，更加深手作的樂趣與感知記憶。

文創產業科指出，文觀局運用社造資源結合文創的概念，與中華郵政合作推出郵筒裝置藝術計畫，往年民眾透過書信往返傳遞情感，郵筒扮演重要的角色，每次信件的投遞，承載著希望與幸福，把各種訊息傳播出去，是大家的共同記憶與溫度；這次計畫結合編織節、木雕節，探討社會議題並由藝術介入、工藝為媒介的方式，分別於苑裡、三義2地郵局進行郵筒創意裝飾。

苑裡鎮是藺草編織的故鄉，配合即將登場的編織節，藝術家鍾瓊儀今天進駐苑裡山腳郵局進行現地創作，將在編織節前讓郵筒華麗變身；此外，10月7日起另將配合木雕節，串連三義高中師生及木藝創作的「扎木工坊」進行木頭人創作，用「倚靠著樹、面對綠色郵筒」的輕鬆動作，表達「等候」的創作理念，透過打卡點形塑與民眾互動，展期預計至10月20日止。

文觀局指出，郵筒創作計畫希望吸引更多人以書信表達對親朋好友、家人、孩子的愛，用最傳統方式增加彼此互動，並從中反思現今科技世代訊息雖可迅速傳遞，但是否忘了人與人相處的初衷、忘了長輩等待子女捎來消息的漫長，希望藉由作品引發議題，關心在家等候的親友、找回街坊鄰居互相關懷的溫度，重新凝聚社區共識。