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靈鷲山法會圓滿送聖 心道法師：轉識成智 淨化五濁惡世

2019-08-14 18:34聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

靈鷲山第26屆水陸空大法會，今天在桃園巨蛋體育館舉行圓滿送聖儀式，也是8天7夜水陸法會的最後一場佛事，國民黨榮譽主席吳伯雄、桃園市議會議長邱奕勝與30位議員及數十位貴賓到場。下午2點，與靈鷲山開山住持心道法師進入內壇，向諸佛菩薩供燈祈福，祈願大地祥和、國泰民安、國運昌隆，國民黨主席吳敦義也送上祝賀花籃，祝福法會圓滿。

水陸法會圓滿送聖儀式由主法和尚率眾法師及善信共同回向，從上午圓滿香揭開序幕，接著是「送判宣疏」，奉請5位判官將判疏送往各界，宣說水陸法會功德圓滿，最後以送聖法儀恭送諸佛菩薩回到法界真境，也引領歷代祖先、冤親債主以及十方眾生、孤魂亡靈，跟隨諸佛菩薩共乘坐西方船，趨往極樂世界。

吳伯雄每年都參加靈鷲山水陸法會，今天和桃園市議會議長邱奕勝、立委陳學聖、吳志揚、全國商業總會總裁張平沼、前經濟部長王志剛、前立法院副院長鍾榮吉、前立委羅世雄等人都出席圓滿儀式。邱奕勝議長以祝禱文為民祈福，願十方諸佛菩薩、龍天護法加持，全球善信增福延壽、闔家平安。

心道法師開示時表示，每年的送聖不是結束，而是新的開始，代表過去因緣的解碼，當下善緣的連結，以及未來生命的延伸。他特別提到，這次水陸法會剛好碰上利奇馬颱風，很多國際信眾就算轉機也要飛來台灣參加，這一切的辛苦到今天轉成喜悅了，經過三皈五依、上供下施種種功德力，願大家轉識成智，淨化五濁惡世成為極樂淨土。

為期8天的水陸法會，完全按照水陸千年儀軌進行，下午在桃園巨蛋東門廣場前，有數千信眾參加送聖儀式，祈請聖眾請歸雲路，六道眾生往生淨土。在佛教界素有「法會之王」稱號的水陸法會，每年參加人數直線上升，印證國人對超度歷代祖先的重視，在農曆七月中元普度時節，更是無可取代的重要法會。

桃園市議會議長邱奕勝（左起）、國民黨榮譽主席吳伯雄、靈鷲山開山住持心道法師、全國...
桃園市議會議長邱奕勝（左起）、國民黨榮譽主席吳伯雄、靈鷲山開山住持心道法師、全國商業總會總裁張平沼、前經濟部長王志剛等人出席水陸法會圓滿送聖儀式。圖／靈鷲山佛教教團提供
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靈鷲山水陸法會圓滿送聖儀式，桃園市議會議長邱奕勝與心道法師供燈祈福 。圖／靈鷲山...
靈鷲山水陸法會圓滿送聖儀式，桃園市議會議長邱奕勝與心道法師供燈祈福 。圖／靈鷲山佛教教團提供
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桃園市議會議長邱奕勝和30位議員到靈鷲山水陸法會參加圓滿送聖祈福。圖／靈鷲山佛教...
桃園市議會議長邱奕勝和30位議員到靈鷲山水陸法會參加圓滿送聖祈福。圖／靈鷲山佛教教團提供
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八天七夜的靈鷲山水陸法會圓滿，心道法師祝福並恭喜大家累積更多的善緣。圖／靈鷲山佛...
八天七夜的靈鷲山水陸法會圓滿，心道法師祝福並恭喜大家累積更多的善緣。圖／靈鷲山佛教教團提供
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法師吳伯雄國民黨

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