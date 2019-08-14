靈鷲山法會圓滿送聖 心道法師：轉識成智 淨化五濁惡世

2019-08-14 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



靈鷲山第26屆水陸空大法會，今天在桃園巨蛋體育館舉行圓滿送聖儀式，也是8天7夜水陸法會的最後一場佛事，國民黨榮譽主席吳伯雄、桃園市議會議長邱奕勝與30位議員及數十位貴賓到場。下午2點，與靈鷲山開山住持心道法師進入內壇，向諸佛菩薩供燈祈福，祈願大地祥和、國泰民安、國運昌隆，國民黨主席吳敦義也送上祝賀花籃，祝福法會圓滿。

水陸法會圓滿送聖儀式由主法和尚率眾法師及善信共同回向，從上午圓滿香揭開序幕，接著是「送判宣疏」，奉請5位判官將判疏送往各界，宣說水陸法會功德圓滿，最後以送聖法儀恭送諸佛菩薩回到法界真境，也引領歷代祖先、冤親債主以及十方眾生、孤魂亡靈，跟隨諸佛菩薩共乘坐西方船，趨往極樂世界。

吳伯雄每年都參加靈鷲山水陸法會，今天和桃園市議會議長邱奕勝、立委陳學聖、吳志揚、全國商業總會總裁張平沼、前經濟部長王志剛、前立法院副院長鍾榮吉、前立委羅世雄等人都出席圓滿儀式。邱奕勝議長以祝禱文為民祈福，願十方諸佛菩薩、龍天護法加持，全球善信增福延壽、闔家平安。

心道法師開示時表示，每年的送聖不是結束，而是新的開始，代表過去因緣的解碼，當下善緣的連結，以及未來生命的延伸。他特別提到，這次水陸法會剛好碰上利奇馬颱風，很多國際信眾就算轉機也要飛來台灣參加，這一切的辛苦到今天轉成喜悅了，經過三皈五依、上供下施種種功德力，願大家轉識成智，淨化五濁惡世成為極樂淨土。