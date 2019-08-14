公共設施追求智慧建築 鄭文燦：徒增成本不一定好用

2019-08-14 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府籌編109年度預算，因應大型建設支出多，市長鄭文燦緊盯預算編列細項，發現不少局處單位追求公共建設綠建築、智慧建築標章，或導入BIM建築資訊模型，他今天主持市政會議時點出此事，認為相關標章要求高規格，實際並不好用，反而徒增建設成本，因此指示興建公共建設取得標章「達標就好」，並擇定示範建築即可。

依內政部法規要求，5千萬元以上公共工程須取得綠建築標章，內有9大指標，2億元以上則須取得智慧建築標章，也有9項指標，都要求標章達合格級以上，至於BIM建築資訊模型則可以3D視覺化模擬建築資訊圖，但導入智慧建築、BIM建築資訊模型相對規格高，所費不貲。

市長鄭文燦尤其對智慧建築持保留態度，他說，智慧建築規範須導入監測系統，但實際運作發現「沒那麼好用」，建置監測系統之後，反而需要增加人力維護，增加成本負擔，認為公共設施應以好用為原則，不該為取得更優標章，預算越加越多。

「希望能導入新的概念，但不是一定要每個都做」，鄭還說，不少局處更進一步將BIM建築資訊模型導入公共設施，但BIM軟體昂貴，問了相關單位為何要做？「都不知所以然」，甚至說市長要求，「但我都不曉得我有要求」，強調過去是鼓勵性質，並非要求全面推動。

鄭文燦也在市政會議上向各局處單位強調，取得綠建築、智慧建築「達標就好」，符合法律最低標準即可，不用全面推動，否則徒增建設成本，也不一定有利於提升公共工程品質。