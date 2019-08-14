紅棗災損減產3分之2 農友哀嚎現金救助因逾期無著

2019-08-14 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣公館鄉紅棗今年受到1、2月暖冬，遲延性災害，產量剩3分之1，但因錯過時效，農糧署不同意辦理天然災害現金救助，一些棗農哀嚎聲四起，抱怨損失依法應獲補償卻無著，應追究有關單位延誤之責，並設法補貼農民。

苗栗縣政府農業處長陳錦俊說，紅棗今年災害有盲點，1、2月旱災，3、4月萌芽、開花，又不像李子樹都沒有開花，且紅棗產量有大、小年，去年逢盛產年，今年輪到小年，直到5、6月發現著果不良的災情，再來勘災就已經過期，目前紅棗多數已採收，也不易認定災害。

今年1、2月旱災，苗栗縣高接梨穗、李子、甜柿損失，都達到農業天然災害現金救助標準，公館鄉紅棗也受災害，產量僅剩3分之1，但爭取現金救助「出局」。

農業處指出，縣府接獲反映，今年3月13日會同公館鄉公所現勘，當時紅棗萌芽期無法判定，4月15日農情觀測花蕾期也無法判定，公館鄉、銅鑼鄉公所6月5日、6日來文查報，縣府排定6月12日會同現勘，隔天提報至農糧署，可否啟動現金救助。