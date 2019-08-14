桃園平鎮易淹水社區 市府設截流溝解排水瓶頸

2019-08-14 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區東豐路133巷住戶，原有地下排水箱涵，因都計開發被建商截斷，排水斷面限縮後，近年每逢大雨必淹，居民苦不堪言。經平鎮區公所、民代多次協調，斥資70萬元設截流溝改善，今天動工新設排水溝，預計下月可完工。

利奇馬強颱上周襲來，市府水務局統計，平鎮區東豐路133巷，是平鎮區內唯一傳出淹水災情的地方。市議員楊家俍表示，巷內80多戶人家世居於此，社區位處地勢較高、排水迅速的山子頂邱陵地，下雨竟會淹水，居民都很納悶。

經過水務局等單位勘查，發現40多年前附近的紡織工廠，在廠區地下埋設大型排水箱涵，鄰近社區排水順暢，過去未曾鬧過水患，直到都市計畫變更，建商進駐開發新建案時，比對都市計畫圖內沒有畫設箱涵，打地基時便將排水箱涵截斷，從此水患不斷。

市議員黃敬平服務處表示，黃敬平議員今年3月，曾與相關單位會勘檢討排水系統改善計畫，也於議會工作報告質詢，因工程沿線會經過私人土地，且私有地持有人眾多，要取得所有的土地同意相當不易，黃敬平請水務局研究替代方案，跳過私有土地部分做跨路溝，將水流引入雨水下水道，再排入龍南幹線。

莊姓居民說，下大雨積水不是從大門流進屋內，是先從家中浴廁排水孔倒灌湧入，接著屋前排水溝也冒出大量水勢倒灌，因此家家戶戶門前都擺有沙包，有住戶乾脆花錢自設擋水門。

市議員楊家俍表示，水務局原規畫在巷內新闢排水溝，因工程須經既成道路，有部分地主不同意，導致工程一再延宕，歷經一年協調，公所與水務局避開爭議土地，在原有道路下方，新設涵管銜接原有排水系統，並擴大邊溝的排水截面，將溢流水經莊福路涵管，排向石門大圳，讓淹水問題一勞永逸。