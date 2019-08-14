搶先看！竹縣首間公托亮相 最快9月底開始收托

2019-08-14 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣出生率高，為減輕年輕家長育兒負擔，新竹縣政府擬在3年內於全縣增設15處公共托育家園，社會處表示，第一期選定在縣府B棟1樓及竹東鎮東正社區活動中心3樓，硬體設施已完工，目前正在籌備招生計畫及上網招標作業，最快9月底可開始收托，每處可收托12名2個月到未滿2歲嬰兒。

社會處指出，新竹縣目前2歲以下嬰幼兒約有9700多人，縣府盤點縣內公有建築物空間資源，以3年內爭取設置15處公托家園為目標。目前獲中央前瞻基礎建設計畫核定補助的有10處，考量人口密度，規畫竹北4處、竹東3處、湖口、新豐、新埔各一處，每處補助120萬元修繕費，再加上縣府自籌款，預計每處將投入約140萬元修繕。

社會處表示，第一期選定縣府B棟1樓及竹東鎮東正社區活動中心3樓，縣府的托育空間坪數約22坪，東正社區活動中心則有48坪，空間相當大，2處硬體設施已完工，也驗收完畢，目前正在籌備招生計畫，及上網招標作業委外經營，最快9月底可開始收托。

第二期選定利用婦幼館、竹東國小、新埔鎮公所後棟建物與湖口分駐所4處閒置空間，會在今年完成工程發包，社會處也持續尋適合的公有館舍設置公托家園，爭取在2020年將剩餘的8處設置完成或順利發包。