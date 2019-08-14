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鄭宏輝推新竹小路亂撞系列 介紹享噹初等深夜食堂

2019-08-14 16:31聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天啟動新竹小路亂撞系列活動，介紹在地深夜食堂，邀請東門市場享噹初業者石博元示範及一起製作水潤餅漢堡，鄭宏輝指出，除將持續推廣在地特色及富有文化底蘊、創意的美食，也將致力爭取東門市場活化與建設經費。

鄭宏輝說，新竹有許多在地美食，為了讓更多人認識，因此推出新竹小路亂撞系列活動，透過影片介紹在地特色美食，今天也發表首支影片，介紹東門市場享噹初的水潤餅漢堡等特色美食， 未來會陸續推出，邀大家一起來新竹品嘗美食。

享噹初業者石博元展示並解說水潤餅漢堡的發想與製作過程，也分享創業的心路歷程，他說，東門市場原本老舊沒落、環境不佳，2年前說市府要開發為青創基地，因此進駐創業，以新竹的傳統美食水潤餅利用創意製做漢堡，2年來市府改善市場的軟硬體與設備，進駐的店家愈來愈多，希望能持續爭取經費繼續改善東門市場環境。

鄭宏輝說，東門市場最早設立於1900年，1977年重建為現代化建築，有新竹市最早的手扶梯，最興盛時期有超過500間店舖，90年代後沒落，現在環境大幅改善，已有36間店鋪成為新竹人的深夜食堂，未來將爭取更多經費，為市民爭取更優質的消費與工作環境，成為更友善、多元的創新產業據點，鼓勵青年進駐創業。

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（左）製做水潤餅漢堡，行銷東門市場深夜食堂特色美食。...
民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（左）製做水潤餅漢堡，行銷東門市場深夜食堂特色美食。記者黃瑞典／攝影
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民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（左）製做水潤餅漢堡，行銷東門市場深夜食堂特色美食。...
民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝（左）製做水潤餅漢堡，行銷東門市場深夜食堂特色美食。記者黃瑞典／攝影
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新竹漢堡

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