鄭宏輝推新竹小路亂撞系列 介紹享噹初等深夜食堂

2019-08-14 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天啟動新竹小路亂撞系列活動，介紹在地深夜食堂，邀請東門市場享噹初業者石博元示範及一起製作水潤餅漢堡，鄭宏輝指出，除將持續推廣在地特色及富有文化底蘊、創意的美食，也將致力爭取東門市場活化與建設經費。

鄭宏輝說，新竹有許多在地美食，為了讓更多人認識，因此推出新竹小路亂撞系列活動，透過影片介紹在地特色美食，今天也發表首支影片，介紹東門市場享噹初的水潤餅漢堡等特色美食， 未來會陸續推出，邀大家一起來新竹品嘗美食。

享噹初業者石博元展示並解說水潤餅漢堡的發想與製作過程，也分享創業的心路歷程，他說，東門市場原本老舊沒落、環境不佳，2年前說市府要開發為青創基地，因此進駐創業，以新竹的傳統美食水潤餅利用創意製做漢堡，2年來市府改善市場的軟硬體與設備，進駐的店家愈來愈多，希望能持續爭取經費繼續改善東門市場環境。